Cuál es el peor día de octubre para podar un árbol frutal y por qué, de acuerdo a lo que dicta el calendario lunar

Evitá podar tu árbol frutal el 26 de octubre.

Desde esta perspectiva, la Luna llena no sería el momento ideal para someter a un árbol frutal a cortes importantes. La sugerencia consiste en esperar a otra fase lunar para realizar trabajos que impliquen retirar ramas de cierto tamaño.

Otro aspecto señalado por quienes siguen el calendario lunar está relacionado con las heridas que quedan después de cortar las ramas. Al quedar expuestas, estas zonas pueden convertirse en puntos vulnerables frente a diferentes agentes externos, especialmente cuando las condiciones ambientales no son favorables.

El 26 de octubre tenés que guardar tus herramientas de poda.

La tradición también considera que una herida de poda que tarda en cicatrizar puede facilitar el ingreso de hongos, bacterias o determinadas plagas. Por eso, evitar los cortes durante la Luna llena se presenta como una medida preventiva para reducir el estrés sobre el árbol.

De todos modos, la poda no debe decidirse únicamente por la fase de la Luna. La especie del árbol, su edad, su estado, el clima y el objetivo de la intervención son factores fundamentales para determinar cuándo y cómo realizar esta tarea. Aunque, si te guiás exclusivamente por el calendario lunar, ya saber que el 26 de octubre no se deben cortar las ramas de los frutales.