Cuál es el peor día de octubre para podar un árbol frutal y por qué, de acuerdo a lo que dicta el calendario lunar

La poda de un árbol frutal, tal como te conté anteriormente, es una de las tareas más importantes para mantenerlo en buenas condiciones, controlar el crecimiento de sus ramas y favorecer una futura producción de frutos. Sin embargo, quienes organizan sus trabajos de jardinería de acuerdo con el calendario lunar consideran que algunas fechas son más convenientes que otras para realizar cortes. En octubre hay una jornada que recomiendan evitar.
Calendario lunar: por qué no hay que podar un árbol frutal en Luna llena
El 26 de octubre, con la llegada de la Luna llena, aparece como la fecha menos recomendable del mes para realizar una poda importante en un árbol frutal, de acuerdo con las tradiciones de jardinería vinculadas con las fases lunares.
Esta recomendación se basa en la creencia de que durante la Luna llena existe una mayor circulación de savia hacia las partes superiores de las plantas. Por este motivo, realizar cortes en las ramas durante esta etapa podría provocar una mayor pérdida de fluidos y hacer que el árbol necesite más tiempo para recuperarse de las heridas ocasionadas por la poda.
Desde esta perspectiva, la Luna llena no sería el momento ideal para someter a un árbol frutal a cortes importantes. La sugerencia consiste en esperar a otra fase lunar para realizar trabajos que impliquen retirar ramas de cierto tamaño.
Otro aspecto señalado por quienes siguen el calendario lunar está relacionado con las heridas que quedan después de cortar las ramas. Al quedar expuestas, estas zonas pueden convertirse en puntos vulnerables frente a diferentes agentes externos, especialmente cuando las condiciones ambientales no son favorables.
La tradición también considera que una herida de poda que tarda en cicatrizar puede facilitar el ingreso de hongos, bacterias o determinadas plagas. Por eso, evitar los cortes durante la Luna llena se presenta como una medida preventiva para reducir el estrés sobre el árbol.
De todos modos, la poda no debe decidirse únicamente por la fase de la Luna. La especie del árbol, su edad, su estado, el clima y el objetivo de la intervención son factores fundamentales para determinar cuándo y cómo realizar esta tarea. Aunque, si te guiás exclusivamente por el calendario lunar, ya saber que el 26 de octubre no se deben cortar las ramas de los frutales.