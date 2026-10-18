La salud de Mirtha Legrand sigue siendo una preocupación para todo el ambiente del espectáculo argentino. A más de una semana de haber abandonado el Sanatorio Mater Dei, donde permaneció internada durante tres semanas debido a un cuadro de neumopatía, salieron a la luz nuevos detalles sobre cómo atraviesa su recuperación en el calor de su hogar.
Cuál es el estado de salud de Mirtha Legrand a una semana de haber recibido el alta
La diva continúa su proceso de recuperación en casa y hasta sigue la transmisión de su programa. A continuación los detalles
Fue su propia nieta, Juana Viale, quien se encargó de llevar tranquilidad al público durante la última emisión de La Noche de Mirtha. Al ser consultada en la mesa por el periodista Marcelo Bonelli sobre la evolución de la mítica conductora, la actriz y presentadora compartió palabras llenas de optimismo que reflejan la vitalidad inquebrantable de la diva de los almuerzos.
¿Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand?
Durante el programa del sábado, Juana Viale —quien asumió el rol de conductora del ciclo mientras su abuela cumple con el reposo indicado por los médicos— dio precisiones sobre el estado actual de la "Chiqui".
"Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene", aseguró la actriz ante la mirada atenta de sus invitados, agregando además que Mirtha sigue la transmisión del ciclo en vivo desde su casa.
Mirtha Legrand había sido dada de alta médica el pasado 6 de octubre tras haber superado una complicación pulmonar que encendió las alarmas de su entorno más cercano.
Según relató Juana Viale, el día en que abandonó la clínica junto a su nieto y productor, Nacho Viale, la diva sorprendió a todos con un insólito pedido: "¿Tan cortita la vuelta?". "Hasta Mar del Plata se quería ir", aseguró Juana entre risas.
El proceso de recuperación de Mirtha Legrand comenzó el pasado 18 de septiembre, cuando ingresó al Sanatorio Mater Dei tras presentar una molestia respiratoria. Durante los días posteriores, los partes médicos oficiales precisaron que la diva padecía una neumopatía, término clínico utilizado para categorizar afecciones pulmonares generales.
Tras 21 días de cuidados intensivos y monitoreo profesional, la conductora obtuvo el alta para regresar a su hogar. Hoy, contenida por su familia y rodeada del afecto de su público, la diva continúa fortaleciendo su salud, demostrando una vez más la fortaleza que la caracteriza.
En pocas palabras
- Estado de salud: Mirtha Legrand se recupera favorablemente en su hogar tras una neumopatía.
- Declaraciones: Juana Viale llevó tranquilidad, asegurando que su abuela