Cuál es el estado de salud de Mirtha Legrand a una semana de haber recibido el alta

Mirtha Legrand recibió el alta médica del sanatorio Mater Dei hace una semana.

"Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene", aseguró la actriz ante la mirada atenta de sus invitados, agregando además que Mirtha sigue la transmisión del ciclo en vivo desde su casa.

Mirtha Legrand había sido dada de alta médica el pasado 6 de octubre tras haber superado una complicación pulmonar que encendió las alarmas de su entorno más cercano.

Según relató Juana Viale, el día en que abandonó la clínica junto a su nieto y productor, Nacho Viale, la diva sorprendió a todos con un insólito pedido: "¿Tan cortita la vuelta?". "Hasta Mar del Plata se quería ir", aseguró Juana entre risas.

Juana Viale aseguró que Mirtha Legrand se encuentra bien y llevó tranquilidad al mundo del espectáculo.

El proceso de recuperación de Mirtha Legrand comenzó el pasado 18 de septiembre, cuando ingresó al Sanatorio Mater Dei tras presentar una molestia respiratoria. Durante los días posteriores, los partes médicos oficiales precisaron que la diva padecía una neumopatía, término clínico utilizado para categorizar afecciones pulmonares generales.

Tras 21 días de cuidados intensivos y monitoreo profesional, la conductora obtuvo el alta para regresar a su hogar. Hoy, contenida por su familia y rodeada del afecto de su público, la diva continúa fortaleciendo su salud, demostrando una vez más la fortaleza que la caracteriza.