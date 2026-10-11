Cómo mezclar vinagre y bicarbonato de sodio para eliminar el moho de las paredes de casa

La combinación de vinagre blanco de alcohol con bicarbonato de sodio genera una reacción efervescente natural que actúa profundamente sobre las porosidades de la pintura.

La mezcla de vinagre y bicarbonato puede ser altamente efectiva para solucionar problemas en casa.

Vinagre blanco: su grado de acidez penetra en las capas superficiales destruyendo las esporas y los hongos de raíz.

su grado de acidez penetra en las capas superficiales destruyendo las esporas y los hongos de raíz. Bicarbonato de sodio: funciona como un abrasivo suave para desmanchar, al mismo tiempo que neutraliza los olores a encierro y absorbe los restos de humedad.

Paso a paso: cómo preparar y aplicar la mezcla en casa

Para poner en práctica este truco casero y lograr un resultado impecable en las superficies afectadas de la casa, tan solo se deben seguir unos sencillos pasos:

En un recipiente abierto, volcar una taza de vinagre blanco y sumar dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Dejar reposar unos segundos hasta que la espuma inicial baje. Verter el líquido en una botella con pulverizador o aplicar directamente con una esponja suave sobre la mancha de moho. Dejar actuar la mezcla sobre la pared durante un lapso de 15 a 20 minutos para que afloje la suciedad incrustada. Fregar suavemente la zona con un cepillo de cerdas blandas o un paño seco. Se observará cómo las manchas negras o verdosas desaparecen sin levantar la pintura. Abrir puertas y ventanas para permitir un secado completo del área limpia.

Si bien esta mezcla casera resulta altamente efectiva para limpiar las paredes manchadas, es fundamental mantener los ambientes aireados al menos 15 minutos al día y revisar posibles filtraciones en el techo o tuberías para garantizar que el moho no vuelva a aparecer.