Cómo mezclar bicarbonato de sodio y vinagre para destapar el inodoro sin usar sopapa

El secreto detrás de este método radica en la química simple: al unir el bicarbonato de sodio con el vinagre, se genera una reacción efervescente inmediata que actúa como un potente desatascador natural.

Con esta mezcla casera, deberás olvidarte de la sopapa tradicional.

Una mezcla que destapa tu inodoro en minutos

Con este procedimiento, puedes solucionar una serie de inconvenientes cotidianos en el inodoro de tu hogar sin necesidad de recurrir a la fuerza física ni a sopapas tradicionales.