Cómo eliminar stickers o calcomanías viejas usando un secador de pelo paso a paso

Este truco casero es desconocido por muchas personas.

Al aplicar aire caliente de forma directa con un secador de pelo, el pegamento se ablanda y recupera su elasticidad original, permitiendo que el vinilo o papel se desprenda sin resistencia y sin dañar la capa superficial del vehículo.

Paso a paso: cómo despegar las calcomanías en pocos minutos

Para llevar a cabo este truco de manera segura y eficiente, simplemente hay que seguir estas instrucciones:

Limpiá la zona: lavá la superficie alrededor de la calcomanía con agua y jabón para retirar el polvo. Esto evitará que la suciedad raye la pintura durante el proceso.

lavá la superficie alrededor de la calcomanía con agua y jabón para retirar el polvo. Esto evitará que la suciedad raye la pintura durante el proceso. Aplicá calor directo: encendé el secador de pelo en potencia media-alta y mantenelo a unos 10 o 15 centímetros de distancia del adhesivo. Movelo de forma constante en círculos durante 1 a 2 minutos para calentar de manera uniforme.

encendé el secador de pelo en potencia media-alta y mantenelo a unos 10 o 15 centímetros de distancia del adhesivo. Movelo de forma constante en círculos durante 1 a 2 minutos para calentar de manera uniforme. Despegá desde un extremo: con la uña o con la ayuda de una tarjeta de plástico vieja (como una de débito en desuso), levantá suavemente una de las esquinas del vinilo.

con la uña o con la ayuda de una tarjeta de plástico vieja (como una de débito en desuso), levantá suavemente una de las esquinas del vinilo. Retirá progresivamente: mientras sigues aplicando un poco de aire caliente con el secador de pelo, tirá de la calcomanía despacio en un ángulo de 45 grados hasta removerla por completo.

Si al retirar los stickers queda alguna huella pegajosa sobre la superficie, podés eliminarla fácilmente aplicando unas gotas de aceite de cocina o alcohol fino sobre un paño de microfibra frotando suavemente. Finalmente, lavá la zona con agua y detergente para dejar la superficie impecable y como nueva.