Cómo eliminar los rastros de sarro de la ducha usando un limón cortado: truco de limpieza exitoso

Cortá una unidad de limón por la mitad para exponer al máximo su jugo y pulpa. Frotá con firmeza la parte interna del cítrico directamente sobre las zonas afectadas de la bañera y los sectores donde las manchas sean más persistentes. Dejá que el ácido actúe durante unos 10 a 15 minutos para que penetre en la capa mineral. Pasá un paño húmedo o una esponja suave y enjuagá con abundante agua tibia para retirar los restos desprendidos.

El limón, cada vez más presente en el mundo de los trucos caseros.

De esta manera sencilla, el uso periódico de este truco de limpieza no solo economiza tiempo y esfuerzo, sino que garantiza una higiene profunda en el baño de forma totalmente natural.

Por qué aparece el sarro en el baño de casa

Cada vez que nos duchamos o nos lavamos las manos, las salpicaduras de agua quedan sobre las superficies, y al evaporarse por la acción del aire o el calor, los minerales se quedan allí, cristalizándose y formando esa costra blanquecina que tanto cuesta remover.

Este proceso de acumulación se acelera notablemente en las zonas geográficas donde el agua de la red pública posee una mayor concentración mineral, y especialmente en aquellas áreas por donde circula agua caliente, como la grifería de la ducha o el mamparo. Lejos de tratarse de un problema de falta de higiene, el sarro es simplemente el resultado físico de la mineralización del agua que se solidifica al secarse