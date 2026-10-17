Colocar un cubito de hielo en la hamburguesa: la receta para que quede más jugosa y crujiente por fuera

La técnica se popularizó especialmente en las barbacoas, donde el calor intenso puede resecar la superficie de la carne antes de que el interior termine de cocinarse. Algunas personas colocan un pequeño cubito de hielo en el centro de la hamburguesa mientras se cocina a la parrilla, mientras que otras prefieren ponerlo en la sartén y taparla durante unos instantes para retener el vapor.

El truco del cubito de hielo en la hamburguesa que cambia esta receta y pocos conocen

El hielo absorbe calor hasta convertirse en agua y, cuando esta se calienta lo suficiente, produce vapor. En una sartén tapada, ese vapor crea un ambiente húmedo que puede favorecer una cocción más uniforme. No obstante, el hielo no añade grasa ni evita por sí solo que la carne pierda sus jugos.