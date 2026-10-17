Colocar un cubito de hielo sobre una hamburguesa mientras se cocina puede parecer extraño, pero detrás de este truco hay una explicación sencilla. En una receta de hamburguesas, este método puede ayudar a mantener la humedad de la carne: el hielo se derrite con el calor y genera vapor. Sin embargo, su utilidad depende de cómo se prepare la carne y del resultado que se quiera conseguir.
Colocar un cubito de hielo en la hamburguesa: la receta para que quede más jugosa y crujiente por fuera
Este curioso método de la receta de hamburguesas busca añadir jugosidad a la carne mediante vaporización, aunque su efectividad puede variar según la técnica de cocción empleada.
La técnica se popularizó especialmente en las barbacoas, donde el calor intenso puede resecar la superficie de la carne antes de que el interior termine de cocinarse. Algunas personas colocan un pequeño cubito de hielo en el centro de la hamburguesa mientras se cocina a la parrilla, mientras que otras prefieren ponerlo en la sartén y taparla durante unos instantes para retener el vapor.
El truco del cubito de hielo en la hamburguesa que cambia esta receta y pocos conocen
El hielo absorbe calor hasta convertirse en agua y, cuando esta se calienta lo suficiente, produce vapor. En una sartén tapada, ese vapor crea un ambiente húmedo que puede favorecer una cocción más uniforme. No obstante, el hielo no añade grasa ni evita por sí solo que la carne pierda sus jugos.
Además, el exceso de agua puede dificultar que la hamburguesa consiga una superficie dorada y crujiente. Por eso, si el objetivo es obtener una costra bien caramelizada, conviene priorizar una sartén caliente y evitar añadir demasiada humedad.
Cómo probar este método en casa
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Calienta la sartén o la parrilla y cocina la hamburguesa por un lado hasta que comience a dorarse.
Dale la vuelta y, si quieres probar la técnica, coloca un cubito pequeño sobre la carne o en un espacio libre de la sartén.
Tapa durante un breve periodo para retener el vapor.
Retira la tapa y termina la cocción hasta alcanzar una temperatura interna segura.
En las hamburguesas de carne picada, la recomendación de seguridad alimentaria es alcanzar los 71 °C en el centro, medidos con un termómetro de cocina.
¿Realmente mejora la receta de una hamburguesa?
Puede ayudar a aportar humedad en determinadas condiciones, pero no es un método infalible ni necesario. Elegir una carne con un contenido de grasa adecuado, evitar aplastarla continuamente con la espátula y no cocinarla en exceso suele ser más importante para conseguir una hamburguesa jugosa.
En pocas palabras
- Truco del hielo: Colocar un cubito de hielo sobre la hamburguesa mientras se cocina genera vapor para añadir jugosidad.
- Efectividad variable: Este método puede ayudar a mantener la humedad, pero su utilidad depende de la técnica de cocción y del resultado deseado.
- Alternativas: Elegir carne con grasa adecuada y no cocinarla en exceso suelen ser más importantes para lograr una hamburguesa jugosa.