Aseguran que una especie de depredador que no se ve hace 40 años está merodeando por Texas

El jaguarundi posee un tamaño similar al de un gato doméstico grande, con un peso entre 8 y 16 libras y una longitud que alcanza las 30 pulgadas. Su pelaje presenta coloración uniforme, variando entre marrón rojizo y gris oscuro, características que lo distinguen de otros felinos de Estados Unidos.

A diferencia de muchos depredadores salvajes, los jaguarundis mantienen actividad durante las horas de luz, especialmente al mediodía cuando buscan agua. Aun así, raramente son vistos por humanos debido a su preferencia por hábitats densos y boscosos.

Esta especie evita áreas con presencia humana significativa, lo que hace más enigmáticos estos presuntos avistamientos en zonas pobladas de Texas. Históricamente, estos felinos fueron nativos del sur del estado, pero actualmente su distribución conocida se limita a México y América Central y del Sur.

