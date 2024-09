ANSES sorprendió con un ANUNCIO que beneficia a jubilados, pensionados y asignaciones

anses, jubilados (39).png

ANSES y una noticia que trae alivio a jubilados, pensionados y asignaciones

Una vez al mes, ANSES recuerda a través de sus redes sociales la importancia de que jubilados, pensionados y asignaciones renueven y actualicen sus datos personales en la base online del ente nacional (Mi ANSES). Este tipo de situaciones puede llevar a que desde la Administración Nacional de Seguridad Social suspenda o cometa equivocaciones con el pago de las mensualidades.

Es importante destacar que ANSES no obliga a los beneficiarios de las distintas prestaciones el tener que actualizar sus datos, sino que es una recomendación para evitar que el ente nacional cometa errores respecto al estado de cada titular de beneficio social.

A pesar de que en el último tiempo comenzó a circular la información de que ANSES tomaría la decisión de suspender el pago de haberes para todas las prestaciones que no cuenten con sus datos actualizados, el rumor llegó a su fin tras una confirmación que llegó por parte de la Doctora Tamara Ponce de León.

La especialista en temáticas vinculadas a ANSES aclaró que actualizar los datos no es obligatorio, por lo que el ente nacional no tiene en consideración suspender los pagos de los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones. De igual manera, no se negocia que es indispensable tener cargados la información personal.

ANSES: qué datos debo tener actualizados y cómo lo hago

ANSES recomienda actualizar datos para que el pago de las prestaciones no presenten tipos de error. El paso a paso es sumamente sencillo y es el siguiente:

Acceso a Mi ANSES: Ingresá al sitio oficial de ANSES: www.anses.gob.ar. Hacé clic en "mi ANSES" . Ingresá con tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la información personal: Una vez dentro, seleccioná la opción "Información Personal" en el menú principal. Elegí "Domicilio y datos de contacto" .

Modificar los datos de contacto: Actualizá tu número de teléfono celular y correo electrónico en los campos correspondientes. Verificá que la información sea correcta.



