ANSES: la decisión de Milei que afecta negativamente a todos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar

Si bien el el Decreto 421/2025 refuerza el compromiso de mantener la Tarjeta Alimentar alineada con la canasta básica, esto no implica una suba inmediata en los montos que le paga ANSES a los beneficiarios AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo) y a un grupo particular de las Pensiones No Contributivas (PNC).

En mayo el Ministerio de Capital Humano indicó que AUH, más el monto de la Tarjeta Alimentar, cubre el 100% del valor de la canasta básica alimentaria.

Tarjeta Alimentar ANSES El gobierno de Javier Milei fijó el nivel mínimo de cobertura de la Tarjeta Alimentar y esto afecta negativamente en el monto que reciben los beneficiarios.

Además, hace poco el gobierno nacional celebró una baja en el valor de la canasta básica y esto hace que se reduzcan aún más las posibilidades de un aumento a la Tarjeta Alimentar en el corto plazo.

A partir de ahora, Capital Humano hará un monitoreo mes a mes del monto publicado mensualmente por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Esta medida busca asegurar un nivel mínimo de cobertura alimentaria para las familias más vulnerables del país.

ANSES: sigue sin aumento la Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar seguirán recibiendo el mismo monto que la prestación tiene desde junio 2024. Sin aumento previsto, los montos de esta asistencia económica continuará así:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

Familias con un hijo: $52.250 (estaba en $48.125)

Familias con dos hijos: $81.936 (estaba $75.468)

Familias con tres o más hijos: $108.062 (estaba en $99.531)

ANSES: fechas de pago para junio 2025

A la espera de la confirmación oficial de ANSES, estas serían las fechas de pago para julio 2025.

ANSES: fechas de pago de AUH para julio 2025

Documentos terminados en 0: a partir del día 08 de julio de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de julio de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de julio de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 14 de julio de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 15 de julio de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 16 de julio de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 17 de julio de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 18 de julio de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 21 de julio de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 22 de julio de 2025

ANSES: fechas de pago de AUE para julio 2025

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de julio de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de julio de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 14 de julio de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de julio de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de julio de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de julio de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de julio de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 21 de julio de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de julio de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de julio de 2025

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para julio 2025