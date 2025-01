Ale Ortega decidió sumarse a la pantalla de El Siete con su programa de entretenimiento

"A fin de año nos tomamos un café con el CEO de la compañía, Alejandro Spinello, y me hizo una propuesta re interesante. Como me me encantan los desafíos, ir hacia adelante, progresar y hacer crecer los productos que yo mismo creo, no quise rechazarla", contó al momento de confirmar la noticia.

El Siete y sus contenidos pensados para y por los mendocinos

El Siete en este 2025, de acuerdo a lo que proyectan sus responsables, se propone fortalecer y profundizar aún más ese perfil localista con producciones de alto nivel que le dio el año pasado a su pantalla.

"Estamos convencidos de que el canal tiene que consolidar su rol de un medio productor de contenidos propios, con un lenguaje local, con nuestros temas y nuestra idiosincrasia", sostuvo Leandro Baldivieso, gerente de Producción y Programación del canal.

Y anunció: "Vamos a informar y entretener, y lo vamos hacer con los mejores talentos técnicos y humanos que tiene Mendoza".

Leandro Baldivieso en nuevo estudio de Canal 7.jpeg Leandro Baldivieso es el gerente de Producción y Programación de El Siete. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Respecto a la llegada de Ale Ortega a la pantalla de El Siete, Baldivieso consideró que "no hace otra cosa que jerarquizar nuestra grilla en la que tenemos los mejores conductores de televisión del interior del país".

Y auguró que Tardes de Remate en El Siete "tendrá un gran impulso y será un gran engranaje de nuestra programación vespertina", ofreciendo una puesta en escena "muy moderna y única" para la televisión del interior del país, "con la tecnología necesaria, a la altura de las grandes señales de la Argentina".

Una muestra de esto es lo que El Siete hizo con la renovación artística de su sistema de noticias sobre el final del 2024.

Ale Ortega quiere llevar a El Siete sus tardes de felicidad

En 2021 comenzó Ale Ortega con Tardes de Remate, un programa que "creé desde cero con todo el amor y el objetivo de llevar felicidad absoluta a la gente, nos transformamos como una burbuja de sonrisas que la gente lo abrazó", afirmó quien se animó a darle alegría a la audiencia tras un año de pandemia.

Justamente durante el confinamiento por Covid, Ortega ofrecía "Confesiones" a través de sus redes, una propuesta que pasó del estudio de televisión en 2019 al living de su casa en 2020.

Y de este modo, con sus productos audiovisuales, fue generando una comunidad de "monstruitos y monstruitas" que duró 4 temporadas en Canal 9 Televida hasta ahora que decidió dar el gran salto a la pantalla de El Siete.

Ale Ortega.jpg El conductor de televisión promete darle felicidad a la audiencia de El Siete. Foto: Instagram

En realidad este será un retorno del conductor a Grupo América, ya que inició su carrera en Radio Nihuil, a los 19 años. Hoy, a los 45, confiesa que se siente agradecido por todo lo que vivió en Canal 9 pero con mucho entusiasmo por volver al medio que lo vio nacer como periodista.

Su idea es seguir alimentando la comunidad de "monstruitos y monstruitas" que la define como "súper fiel, gente que ve el programa todos los días y se pone la tetera con su mate para compartirlo conmigo".

Apuesto por el entretenimiento en Mendoza, por la felicidad que se puede transmitir desde la pantalla y a que la comunidad de monstruitos y monstruitas crezca por sobre todas las cosas Apuesto por el entretenimiento en Mendoza, por la felicidad que se puede transmitir desde la pantalla y a que la comunidad de monstruitos y monstruitas crezca por sobre todas las cosas

Con idas y vueltas, Ale Ortega formó parte de la pantalla de Canal 9 Televida desde el 2018 hasta el año pasado. Ha realizado coberturas de la Fiesta Nacional de la Vendimia en varias ediciones, así como es un activo instagramer con más de 64 mil seguidores.

El conductor busca innovar con sus entretenimientos en El Siete

Sin intenciones de spoilear lo que tiene preparado ofrecer en El Siete este año, Ale Ortega anticipó que "estamos creando algunas acciones que serán muy novedosas para Mendoza y que definitivamente nos van a acercar muchísimo más a la gente".

Ale Ortega se siente muy agradecido porque "después de tantos años de laburo pueda seguir creciendo", según declaró quien también fuera panelista de Cada Día hasta 2019 que hizo Autodefinidos, un programa de producción propia que le valió el Martín Fierro Federal como mejor conductor de televisión.

Ale Ortega ganó un Martín Fierro Federal.jpg Ale Ortega ganó un Martín Fierro Federal como mejor conductor de televisión en 2019. Foto: Instagram

Su capacidad creativa parece no tener límite a la hora de llevar entretenimiento a los hogares a través de una pantalla de televisión. De hecho, en el hotel Hilton montó un night show con Confesiones que tenía una súper escenografía que incluía hasta un auto, recordó Ortega.

Con la pandemia, ese formato lo llevó a su Facebook "haciendo streaming sin saber bien que estaba haciendo eso", confesó el conductor. Ese programa lo consideró como el que más lo acercó a su público. "En un contexto especial de encierro, éramos 7 u 8 mil personas conectadas en cada emisión que duraba hasta 3 horas", destaca.

La música y el tarot

Con tres discos grabados en su haber, el periodista y cantautor sigue desarrollando su música, aunque reconoció que la televisión le consume mucho tiempo y no ha podido dedicarse todo lo que le gustaría.

Sin embargo, el año pasado lanzó una canción, Lo Increíble, junto a otro cantante mendocino, Mati Zambroni. Todo su material puede escucharse en Spotify.

"Sigo recontra conectado con la música, me encantaría meter algunos shows este año", desea Ortega, quien también es tarotista.

"Hace 13 años que estudio tarot y doy clases, tengo sesiones con personas que me contratan", cuenta y afirma que está "muy enganchado" con este tema, además de percibir que "a la gente le gusta mucho así que seguramente también voy a estar con el tarot en la pantalla de El Siete".

Para Ale Ortega, el tarot "es una muy buena herramienta para entablar una conversación más profunda y eso puede trasladarse hasta como servicio en un medio masivo como la televisión".