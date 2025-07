Acertijo visual: ¿Cuál es la figura correcta al verla desde arriba?

Para quienes disfrutan este tipo de desafíos, el acertijo visual es ideal para ejercitar la concentración y el análisis detallado. Solo tienes 30 segundos para resolverlo, el tiempo comienza a correr desde ahora.

acertijo visual (1) Solo tienes 30 segundos para resolverlo

Respuesta de esta acertijo visual

Si todavía no lograste resolverlo, no te preocupes, es normal que cueste. La clave de este acertijo visual está en observar con calma, estudiar todas las posibles combinaciones y buscar patrones repetitivos. Resolver estos retos no solo es divertido, sino que también contribuye a mejorar la agudeza visual y el pensamiento lógico.

La respuesta de este acertijo visual es la última de la derecha. La táctica que muchos utilizaron para resolver el reto visual constaba de utilizar los colores de los palitos base e ir memorizándolos. Algo así: rojo, blanco, morado, naranja, amarillo y verde.

acertijo visual (2)

Beneficios de practicar un acertijo visual: