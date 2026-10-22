La icónica actriz británica Judi Dench, una de las figuras más respetadas y aclamadas en la historia del cine y el teatro mundial, padece degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Esta enfermedad ocular progresiva ha deteriorado su capacidad visual de forma irreversible, y Dench se ha visto obligada a alejarse de las tablas y de los sets de rodaje tras más de siete décadas de trayectoria artística.
"Ya no puedo": esta es la enfermedad que ha frenado la carrera de la actriz británica Judi Dench
La actriz ganadora de un premio Oscar reveló cuál es la enfermedad que la mantiene alejada del cine y del teatro
¿Qué le ocurre a Judi Dench?
Dench fue diagnosticada con esta condición en 2012, la actriz de 91 años reveló recientemente a la BBC la gravedad de su situación actual. La degeneración macular afecta el centro de la retina, lo que dificulta significativamente la visión central y la capacidad de percibir detalles finos. En el caso de Dench, la pérdida de visión ha alcanzado un grado severo que le impide reconocer rostros con claridad e incluso realizar tareas cotidianas esenciales.
"No puedo estar en el escenario. No puedo hacer más obras de teatro. No puedo hacer más cine. Ya no puedo leer", confesó la actriz en declaraciones al programa Today de BBC Radio 4. Asimismo, relató de forma entrañable cómo la enfermedad genera confusiones en su día a día, llevándola en ocasiones a acercarse a desconocidos para abrazarlos creyendo que son personas allegadas.
A lo largo de más de 70 años de carrera, Judi Dench ha logrado consolidarse como un referente indiscutible de la actuación británica e internacional. Ganadora del premio Óscar a la mejor actriz de reparto en 1999 por su memorable encarnación de la reina Isabel I en Shakespeare apasionado (Shakespeare in Love), la actriz alcanzó además una inmensa popularidad global por dar vida a "M", la célebre jefa del servicio secreto MI6 en la franquicia de James Bond, rol en el que debutó en 1995 con GoldenEye.
Pese a los retos que ha impuesto el deterioro de su visión en los últimos años (impidiéndole leer guiones o ubicarse con soltura en los platós), la postura de la veterana estrella ante el paso del tiempo y las adversidades de la salud se mantiene serena y pragmática, dejando un legado artístico que perdura como uno de los más sobresalientes en la historia de la interpretación.
En pocas palabras
- Judi Dench: la icónica actriz británica padece degeneración macular asociada a la edad (DMAE).
- Impacto en su carrera: esta enfermedad ocular progresiva le impide actuar en cine y teatro, además de leer.
- Legado artístico: a pesar de la pérdida de visión, su serena postura ante la adversidad mantiene su relevante legado.