"Ya no puedo": esta es la enfermedad que ha frenado la carrera de la actriz británica Judi Dench

¿Qué le ocurre a Judi Dench?

Dench fue diagnosticada con esta condición en 2012, la actriz de 91 años reveló recientemente a la BBC la gravedad de su situación actual. La degeneración macular afecta el centro de la retina, lo que dificulta significativamente la visión central y la capacidad de percibir detalles finos. En el caso de Dench, la pérdida de visión ha alcanzado un grado severo que le impide reconocer rostros con claridad e incluso realizar tareas cotidianas esenciales.

Judi Dench padece una degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

"No puedo estar en el escenario. No puedo hacer más obras de teatro. No puedo hacer más cine. Ya no puedo leer", confesó la actriz en declaraciones al programa Today de BBC Radio 4. Asimismo, relató de forma entrañable cómo la enfermedad genera confusiones en su día a día, llevándola en ocasiones a acercarse a desconocidos para abrazarlos creyendo que son personas allegadas.