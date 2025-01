Tras 19 años de su estreno, así se ve Cassie de la película "Locas aventuras sobre ruedas"

¿Cómo luce hoy la cantante y actriz JoJo?

JoJo comenzó su carrera artística en 2004 cuando fue contratada como cantante de Blackground Records. Su sencillo "Leave (Get Out)" alcanzó el número uno en la lista Billboard Pop Songs. En aquel entonces tenía tan solo 13 años.

JoJo.jpg JoJo en la actualidad.

En 2005 le ofrecieron el papel de Zoe Stewart (finalmente encarnado por Miley Cyrus) en la exitosa serie de televisión "Hannah Montana", de Disney Channel. Sin embargo rechazó el papel porque no estaba interesada en hacer televisión.

En 2006 lanzó su segundo disco, el cual contenía la canción "Too Little Too Late", el cual alcanzó el número tres en la lista del Billboard Hot 100.

Al mismo tiempo que se desempeñaba como cantante, JoJo apareció en películas como "Aquamarine" o "RV", también conocida como "Locas aventuras sobre ruedas". Luego, en 2008 protagonizó la película de televisión "True Confessions of a Hollywood Starlet".

JoJo 2.jpg JoJo en la actualidad.

En la actualidad tiene casi 3 millones de seguidores en la red social Instagram y allí comparte fotos y videos de sus conciertos y presentaciones. Además, en septiembre del 2024 lanzó su autobiografía, la cual revela detalles íntimos de su vida y profesión.