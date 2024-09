Reconocida actriz de "Baywatch" reveló el maltrato que recibió por parte de los productores de la serie

¿Qué actriz tuvo que bajar de peso para estar en Baywatch?

Se trata de Carmen Electra, una mujer que ha sido considerada como un ícono de la belleza y de la sensualidad. En el documental "After Baywatch: Moment in the Sun", Electra, quien interpretó a Lani McKenzie, aseguró que los productores de la serie le sugirieron frecuentemente perder peso.

Carmen Electra.jpg Carmen Electra.

"Necesitas perder algunos kilos", dice Electra en el documental. "Nunca me pesé, pero a veces me decían que pesaba demasiado y ahora he echado la vista atrás y creo que no era así", continuó diciendo. Lamentablemente esta producción solo puede verse (por el momento) en los Estados Unidos a través de la plataforma HULU.

¿Qué otra actriz denunció que también la obligaron a perder peso?

Nicole Eggert, quien encarnó a Summer Quinn durante dos temporadas y co-produjo la serie "Baywatch", confesó sentirse aterrorizada. "Entré en pánico, me hacía sentir muy insegura y muy incómoda".

Lamentablemente ella no es la única que denunció esto. Por otro lado Alicia Bridges, intérprete de la Teniente Taylor Walsh, aseguró que ellas "no podían tener celulitis".

►TE PUEDE INTERESAR: A sus 54 años, así de irreconocible se ve hoy Erika Eleniak de Baywatch y Alerta Máxima

Embed - Baywatch Season 8 - Intro HD - Stereo

¿De qué trata la serie "Baywatch"?

"Mitch Buchannon es un dedicado líder de un grupo de salvavidas en la Playa Malibú en Los Ángeles, que protege a los visitantes de peligros", es la sinopsis oficial de esta producción que se estrenó en 1989. Siendo un verdadero hito en la televisión, la serie de televisión Guardianes de la Bahía contó con un total de 11 temporadas.