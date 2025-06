No creerás cómo se ve hoy el actor que hizo de Roland en "Sabrina la bruja adolescente"

El actor nació el 8 de noviembre de 1958 y empezó su carrera en Hollywood desde muy joven. Apareció en producciones como "Willow", "Tarón y el caldero mágico" y "El retorno del jedi". Por ejemplo, en la tercera película de Star Wars, aparece como un Ewok, y el único que tenía una escena de muerte.

Esto hizo que la producción de "Sabrina, la bruja adolescente" lo convocara para interpretar a Roland, un gnomo que constantemente cambia de profesión y estaba enamorado de Sabrina Spellman.

Como mencionamos previamente, Phil Fondacaro solo apareció en cinco episodios a lo largo de todas las temporadas de esta serie, y siempre que lo hacía era porque quería meterse en el medio de la relación entre Sabrina y Harvey (interpretado por Nick Richert).

Actualmente, el actor tiene 66 años y sigue trabajando en la industria del cine y la televisión. Por ejemplo apareció en producciones como "El expreso polar", "El hobbit: La desolación de Smaug" y "Thor: Ragnarok". También ha aparecido en series de televisión como "Los Simpsons", "Futurama" y "The Mandalorian".

Además de ser actor, Fondacaro es un experto en efectos especiales prácticos. Ha trabajado como consultor de efectos especiales en películas como "El señor de los anillos", "Star Wars" y "Harry Potter".

