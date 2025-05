Una familia al borde de la ruptura viene a poseer un robot de última generación que es buscado por una corporación, investigadores de homicidios y terroristas.

¿Podrían los robots ser mejores que nosotros? Este drama de ciencia ficción es una producción rusa.

En un mundo futurista donde los robots son parte común de la vida de las personas, Arisa, un androide femenino de última generación buscado a la vez por una poderosa corporación, agentes de homicidios y por terroristas, acaba en manos de un matrimonio con dos hijos que está a punto de separarse.

Tras divorciarse de su mujer, el patólogo Safrónov (Kiaro) apenas ve a sus hijos: un hijo adolescente (Kalimulin) y una hija (Vita Kornienko).

Un día se le presenta la oportunidad de arreglar las cosas: durante un tiempo quedan enteramente a su cargo. A la intriga de la situación se añade el hecho de que, debido a las circunstancias, en su casa se instala el bot Arisa.

La androide-asesina está encasillada en el papel de sirvienta, y en realidad se hace pasar por la madre de la familia.

Por supuesto, ninguno de los protagonistas tiene idea de lo que Arisa es capaz de hacer.

