Netflix acaba de estrenar la serie turca de época que es un éxito en todo el mundo

En un hotel histórico de Estambul, una periodista viaja inesperadamente al pasado y debe detener un complot que podría cambiar el destino de la Turquía moderna.

Mediancohe en el Pera Palace es una serie de drama psicológico de origen turco para Netflix en el género de drama psicológico, adaptada del libro“Midnight At The Pera Palace” del autor Charles King.

La serie gira en torno a la historia de la periodista Esra, a quien se le asigna escribir sobre el Hotel Pera Palas en Beyolu , Estambul. Mientras examina el hotel, se da cuenta de que una de las habitaciones es una puerta que tiene la capacidad de llevarla al año de 1919.

Ella decide viajar a través de esta puerta al Estambul de ese año, el último período del Imperio Otomano , y se ve envuelta en una conspiración política contra Mustafa Kemal Atatürk.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene la exitosa película española de época que traspasa los límites prohibidos

Cuando Esra conoce a Halit, el misterioso dueño de uno de los clubes locos de Estambul, ve que el Estambul de 1919 es bastante diferente de lo que se conoce.

Embed - Midnight at the Pera Palace: Season 2 | Official Trailer | Netflix