Luis Fonsi llega al streaming con una comedia romántica imperdible

Luis Fonsi es el protagonista de "Say A Little Prayer".

Lo que parecía un ritual inofensivo y curioso desencadena una serie de eventos inesperados que pondrán a prueba su amistad y sus creencias sobre el romance. La llegada de Rafael Reza (Luis Fonsi) altera la rutina de las protagonistas, generando divertidas situaciones de enredos y conexiones románticas.

En esta producción, Fonsi comparte pantalla con reconocidas figuras del cine y la televisión latina, entre ellas Vannessa Vasquez, Jackie Cruz, Vivian Lamolli y la legendaria Angélica María.

Uno de los grandes atractivos de la película "Say a Little Prayer" es su banda sonora. Si bien Fonsi interpreta a un cantante en esta producción, también aparecen canciones inéditas que fueron compuestas especialmente para la cinta.

Luis Fonsi se pasa al cine como protagonista en la comedia romántica 'Say a little prayer'.

"Me llena de mucha ilusión explorar esta faceta. Interpretar a un personaje en una comedia romántica y conectar con el público desde la actuación ha sido un reto fascinante", aseguró Fonsi.

¿Cuándo se estrena la película "Say A Little Prayer"?

Si bien la película se estrenó oficialmente en muy pocos cines de Centroamérica y Estados Unidos en 2024, recién ahora comenzará a sumarse de manera progresiva en Netflix a partir del 3 de septiembre.