El reconocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi dará un giro rotundo en su carrera artística. Recientemente confirmó que dará un salto hacia la pantalla como protagonista de "Say a Little Prayer", una comedia romántica dirigida por Patrick Perez Vidauri que combina humor, giros inesperados y el encanto del destino.
Luis Fonsi llega al streaming con una comedia romántica imperdible
Fonsi protagoniza una comedia romántica que combina humor y giros inesperados sobre la búsqueda del amor verdadero
Después de varias décadas cosechando éxito gracias a canciones como "Despacito", el artista debuta en el ámbito actoral interpretando a Rafael Reza, un talentoso y carismático músico que pondrá patas arriba las convicciones sentimentales de las protagonistas.
¿De qué trata la película "Say a Little Prayer"?
La trama de la película gira en torno a tres mejores amigas que, en su búsqueda por encontrar el amor verdadero, deciden recitar una antigua oración tradicional dedicada al santo patrón de las causas perdidas.
Lo que parecía un ritual inofensivo y curioso desencadena una serie de eventos inesperados que pondrán a prueba su amistad y sus creencias sobre el romance. La llegada de Rafael Reza (Luis Fonsi) altera la rutina de las protagonistas, generando divertidas situaciones de enredos y conexiones románticas.
En esta producción, Fonsi comparte pantalla con reconocidas figuras del cine y la televisión latina, entre ellas Vannessa Vasquez, Jackie Cruz, Vivian Lamolli y la legendaria Angélica María.
Uno de los grandes atractivos de la película "Say a Little Prayer" es su banda sonora. Si bien Fonsi interpreta a un cantante en esta producción, también aparecen canciones inéditas que fueron compuestas especialmente para la cinta.
"Me llena de mucha ilusión explorar esta faceta. Interpretar a un personaje en una comedia romántica y conectar con el público desde la actuación ha sido un reto fascinante", aseguró Fonsi.
¿Cuándo se estrena la película "Say A Little Prayer"?
Si bien la película se estrenó oficialmente en muy pocos cines de Centroamérica y Estados Unidos en 2024, recién ahora comenzará a sumarse de manera progresiva en Netflix a partir del 3 de septiembre.
En pocas palabras
- Luis Fonsi: el cantante debuta como actor en la comedia romántica "Say a Little Prayer".
- Trama: tres amigas buscan el amor a través de una oración, desencadenando eventos inesperados.
- Estreno: la película se suma a Netflix a partir del 3 de septiembre.