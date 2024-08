La serie original de Netflix que recién se estrena es la gran sorpresa del año

Netflix-Kaos-1.jpg

Kaos fue creada, guionada y dirigida por Charlie Covell, que compartió la dirección con Georgi Banks-Davies y Runyararo Mapfumo; mientras que Georgia Christou también fue parte del texto con los detalles necesarios para su realización.

El actor y músico estadounidense Jeff Goldblum ("Parque Jurásico") es el protagonista de la serie que trae un giro a la mitología griega de la creadora de "The End of the F***ing World". Al elenco lo completan Janet McTeer, David Thewlis y Rakie Ayola.

Netflix: de qué trata la serie Kaos

El gigante del streaming Netflix realiza en su plataforma un breve resumen de la serie Kaos y dice: "Mientras la discordia reina en el monte Olimpo y Zeus se vuelve cada vez más paranoico, tres mortales están destinados a replantear el futuro de la humanidad".

Netflix-Kaos-4.jpg

Mientras que la sinopsis oficial de Kaos cuenta que en una nueva versión contemporánea de la mitología griega, el Monte Olimpo se ve sumido en la discordia mientras el todopoderoso Zeus, consumido por la paranoia, enfrenta desafíos tanto de sus compañeros dioses como de los mortales.

Las intrigas y traiciones entre los dioses crean el caos, haciendo que el equilibrio del universo esté en juego.

Netflix-Kaos-3.jpg

Zeus, temeroso de perder su poder, toma decisiones drásticas que afectan tanto a los habitantes del Olimpo como a la humanidad. En medio de esta turbulencia, tres mortales emergen con un destino que podría cambiar el curso de la historia para siempre.

Reparto de Kaos

Jeff Goldblum como Zeus

como Zeus Janet McTeer como Hera

como Hera David Thewlis como Hades

como Hades Rakie Ayola como Persephone

como Persephone Cliff Curtis como Poseidón

como Poseidón Stephen Dillane

Aurora Perrineau

Nabhaan Rizwan

Killian Scott

Misia Butler

Stanley Townsend

Leila Farzad

Billie Piper

Suzy Eddie Izzard

Netflix: tráiler de la serie Kaos

Embed - Kaos | Avance oficial | Netflix

Dónde ver la serie Kaos