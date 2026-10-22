El catálogo de HBO Max se prepara para incorporar uno de los relatos verdaderos más impactantes del crimen real sudamericano. Este jueves 22 de octubre se estrena La Masacre de Flores, una serie documental que reconstruye el trágico incendio provocado en 1994 en el barrio porteño de Flores, donde perdieron la vida cinco personas y cuya investigación destapó una trama de venganza y violencia inusitada.
HBO Max estrena un documental sobre la "Masacre de Flores", la tragedia que marcó a Argentina
Es una de las masacres más impactantes de la Argentina y ahora HBO Max decidió darle un cierre junto a una de sus víctimas
La producción repasa en detalle la noche del ataque en la vivienda de la familia Bagnato, en la que murieron los padres, dos hijos menores y un amigo de la familia. Inicialmente tratado como un accidente doméstico, el caso dio un giro determinante al revelarse la intencionalidad del siniestro. El responsable, Fructuoso Álvarez González, ejecutó un plan derivado de disputas previas y amenazas continuas, convirtiendo la tragedia en un hito de la crónica negra argentina.
¿De qué trata el documental "La masacre de Flores"?
El hilo conductor del documental sigue a Matías Bagnato, único sobreviviente de la masacre. Más allá de reconstruir los hechos técnicos de aquella noche, la docuserie aborda la lucha de décadas que enfrentó Bagnato: el impacto psicológico, la exposición en los medios de comunicación y su incansable búsqueda de justicia ante las fallas del sistema judicial.
Para ofrecer una perspectiva integral, la propuesta incluye entrevistas exclusivas con familiares, abogados, periodistas, integrantes del tribunal y personas del entorno de las víctimas. Entre los testimonios destaca la participación del cineasta Juan José Campanella, quien ejerce como productor ejecutivo e interactúa en pantalla con Bagnato a través de una conversación íntima sobre las Secuelas del crimen.
Bajo la dirección de Augusto Tejada y la producción de 100 Bares (con Sergio Nakasone en la producción ejecutiva), La Masacre de Flores promete no solo revisar un expediente judicial emblemático, sino profundizar en la memoria de las víctimas y en el costo humano de la supervivencia.
En pocas palabras
- Masacre de Flores: HBO Max estrena un documental sobre el trágico incendio de 1994.
- Sobreviviente: La producción sigue a Matías Bagnato, único sobreviviente, en su búsqueda de justicia.
- Testimonios: Incluye entrevistas exclusivas con familiares, abogados y el cineasta Juan José Campanella.