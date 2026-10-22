HBO Max estrena un documental sobre la "Masacre de Flores", la tragedia que marcó a Argentina

La producción repasa en detalle la noche del ataque en la vivienda de la familia Bagnato, en la que murieron los padres, dos hijos menores y un amigo de la familia. Inicialmente tratado como un accidente doméstico, el caso dio un giro determinante al revelarse la intencionalidad del siniestro. El responsable, Fructuoso Álvarez González, ejecutó un plan derivado de disputas previas y amenazas continuas, convirtiendo la tragedia en un hito de la crónica negra argentina.

La serie documental "La masacre de Flores" se suma al catálogo de HBO Max.

¿De qué trata el documental "La masacre de Flores"?

El hilo conductor del documental sigue a Matías Bagnato, único sobreviviente de la masacre. Más allá de reconstruir los hechos técnicos de aquella noche, la docuserie aborda la lucha de décadas que enfrentó Bagnato: el impacto psicológico, la exposición en los medios de comunicación y su incansable búsqueda de justicia ante las fallas del sistema judicial.