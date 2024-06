Sex and the City, la serie de Netflix protagonizada por Sarah Jessica Parker que acaba de estrenar en la plataforma.

Esta comedia muestra el mundo del sexo y las citas en Nueva York con una mirada fresca y divertida. Se consagró en los Emmy como Mejor serie de comedia, Mejor casting en una serie de comedia, Mejor dirección para una serie de comedia, Mejor actriz principal (Sarah Jessica Parker) y Mejor actriz de reparto (Cynthia Nixon). También ganó ocho Globos de Oro.

Esta icónica serie basada en el exitoso libro de Candance Bushnell retrata las vidas, los romances y el impecable sentido de la moda de cuatro amigas en Manhattan.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) es una columnista estadounidense que encuentra inspiración para sus textos en las experiencias amorosas de sus amigas o en las interacciones con sus propios pretendientes.

Disruptiva, atrevida y pionera en los años noventa en representar la independencia femenina y su sexualidad, la historia presenta a Carrie y sus tres amigas: la abogada Miranda Hobbs (Cynthia Nixon), la romántica corredora de arte Charlotte York (Kristin Davis) y la relacionista pública Samantha Jones (Kim Cattrall).

Sex and the City se destaca por abordar temas de amistad y autonomía con las anécdotas de sus personajes, abriendo debate a lo que implica ser mujer y las expectativas de ello.

