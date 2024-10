Con 62 años, no podrás creer lo hermosa que se ve Gina Gershon de 'Cocktail' y 'Contracara'

Uno de sus primeros trabajos como actriz fue en el año 1984 cuando apareció en el videoclip "Hello Again" del artista Andy Warhol. Luego, a finales de los años 80 obtuvo papeles en "Cocktail", uno de los primeros taquillazos de Tom Cruise, y "Red Heat" (también conocida como "Danko: calor rojo"), con Arnold Schwarzenegger.

Sin embargo, su carrera ganó fama internacional con la película "Showgirls" de Paul Verhoeven (el mismo director de "Bajos Instintos") en 1995. Allí hizo de la rival de la protagonista, la actriz Elizabeth Berkley. Si bien la película fue un fracaso en la taquilla, con el tiempo se convirtió en una cinta de culto.

Luego apareció en producciones como "Bound" de las hermanas Wachowski, y en la película de acción "Face/Off" o "Contracara" de John Woo, protagonizada por los actores John Travolta y Nicolas Cage.

►TE PUEDE INTERESAR: Con 29 años, así se ve hoy el actor Callan McAuliffe de 'Mi primer amor'

Embed - Borderlands on Instagram: "seductive in all the obvious ways. tickets to #BorderlandsMovie now available - experience it in theaters & IMAX Friday"