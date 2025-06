Apareció en Tiburón de Steven Spielberg y hoy trabaja haciendo jarabe de arce

Jay Mello tenía solo 6 años cuando su madre lo llevó a una audición con sus hermanos. Se enteró de dicha convocatoria a través de un programa de teatro infantil en su iglesia en Massachusetts: un equipo de Hollywood venía a la ciudad para filmar una película sobre un tiburón. Necesitaban dos niños pequeños para interpretar a los hijos de los protagonistas.

"Mis hermanos mayores, Tom y John, eran los que estaban audicionando", le aseguró Mello a la revista PEOPLE en una entrevista reciente.

Embed - Jaws (1975) - Get out of the Water Scene (2/10) | Movieclips