A 27 años de Cinderella, así se ve hoy sus protagonistas Brandy y Paolo

Cinderella 2.jpg Cinderella, película de 1997.

Esta película contó con el protagónico de Brandy Norwood y Paolo Montalbán, quienes junto a Whitney Houston (en el papel del hada madrina) y Whoopi Goldberg, marcaron un antes y un después en las películas de Disney.

¿Cómo se ven hoy Brandy Norwood y Paolo Montalbán?

Tanto Brandy Norwood como Paolo Montalbán reaparecieron este año en la película de Disney 'Descendientes: el ascenso de Red'. Brandy tiene 45 años y Paolo 54, y volvieron a interpretar sus roles de Cinderella y Príncipe Christopher respectivamente.

En el caso de Brandy, la artista se ha destacado en el ambiente de la música y su trabajo le ha valido numerosos premios y reconocimientos, incluido un premio Grammy y un American Music Award. Otro de sus trabajos más destacados en la actuación fue su rol de Karla Wilson en la película slasher 'I Still Know What You Did Last Summer' (1998).

Paolo Montalbán.jpg Paolo Montalbán y Brandy Norwood.

En cuanto a Paolo Montalbán, el actor filipino interpretó al Gran Kung Lao, en la serie de televisión 'Mortal Kombat: Conquest'. También apareció en producciones como 'Nurse Jackie' y 'Law & Order: Special Victims Unit'.

►TE PUEDE INTERESAR: A más de 24 años del estreno de Los Soprano, así se ve hoy Christopher Moltisanti

Embed - Brandy, Paolo Montalban - So This Is Love (From "Descendants: The Rise of Red")

¿De qué trata 'Descendientes: el ascenso de Red'?

"Cuando la Reina de Corazones incita un golpe de estado en Auradon, su rebelde hija Red y la perfeccionista hija de Cenicienta, Chloe, viajan en el tiempo para evitar el traumático suceso que llevó a la madre de Red por el camino de la maldad", es la sinopsis de esta película original de Disney Channel.