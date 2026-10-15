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Receta de cheesecake de durazno sin horno: fácil elaboración y en poco tiempo

Esta receta de cheesecake de durazno resalta por su base crocante, una crema suave de queso y la dulzura de la fruta

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Esta receta de cheesecake de durazno es fácil de hacer y a todo el mundo le encanta.

Esta receta de cheesecake de durazno es fácil de hacer y a todo el mundo le encanta.

Cuando buscamos un postre fresco, vistoso y que le guste a toda la familia, el cheesecake de durazno se ubica al frente de la lista. Con su base crocante de galletitas, una crema suave de queso y la textura dulce de la fruta, esta receta es un clásico imbatible para compartir en cualquier reunión.

A diferencia de las recetas tradicionales que requieren cocción a baño maría, esta versión sin horno simplifica el procedimiento al máximo sin perder nada de cremosidad.

El verdadero secreto está en enfriar adecuadamente la preparación para que tome consistencia y lograr un contraste perfecto entre la crema y el sabor característico de los duraznos.

Receta de cheesecake de durazno, ingredientes

Para la base:

  • 200 g de galletitas de vainilla (tipo Maná o Lincoln)
  • 80 g de manteca derretida

Para el relleno:

  • 400 g de queso crema (firme, tipo Finlandia o Mendicrim)
  • 200 cc de crema de leche
  • 100 g de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 7 g de gelatina sin sabor (1 sobrecito) hidratada en 35 cc de agua tibia

Para la cobertura:

  • 1 lata de duraznos en almíbar
  • 1 sobre de gelatina de durazno (opcional, para fijar la cobertura)

Receta de cheesecake de durazno, ingredientes

  1. Triturar las galletitas de vainilla hasta hacerlas polvo. Mezclar con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda. Cubrir la base de un molde desmontable (de 20 a 22 cm) presionando firmemente con una cuchara. Llevar al freezer por 15 minutos.
  2. En un bol, batir el queso crema junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta integrar. En otro recipiente, batí la crema de leche a medio punto y sumar con movimientos envolventes a la mezcla de queso.
  3. Hidratar la gelatina sin sabor en el agua, llevar unos segundos al microondas para disolver bien y agregar a la mezcla en forma de hilo, batiendo rápidamente para evitar grumos.
  4. Verter el relleno sobre la base de galletitas y emparer la superficie. Llevar a la heladera por al menos 4 horas (o preferentemente de un día para otro).
  5. Una vez firme, filetear los duraznos en almíbar y acomodar en forma de abanico sobre la superficie. Si querés un acabado brillante de pastelería, volcar una fina capa de gelatina de durazno tibia por encima y dejar enfriar 30 minutos más.

En pocas palabras

  • Cheesecake sin horno: Receta fácil y rápida de cheesecake de durazno, ideal para cualquier reunión familiar.
  • Base crocante: Preparada con galletitas de vainilla trituradas y manteca derretida, enfriada en freezer.
  • Relleno cremoso: Mezcla de queso crema, crema de leche, azúcar impalpable y esencia de vainilla, con gelatina sin sabor para dar consistencia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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