Receta de cheesecake de durazno sin horno: fácil elaboración y en poco tiempo

Cuando buscamos un postre fresco, vistoso y que le guste a toda la familia, el cheesecake de durazno se ubica al frente de la lista. Con su base crocante de galletitas, una crema suave de queso y la textura dulce de la fruta, esta receta es un clásico imbatible para compartir en cualquier reunión.
A diferencia de las recetas tradicionales que requieren cocción a baño maría, esta versión sin horno simplifica el procedimiento al máximo sin perder nada de cremosidad.
El verdadero secreto está en enfriar adecuadamente la preparación para que tome consistencia y lograr un contraste perfecto entre la crema y el sabor característico de los duraznos.
Receta de cheesecake de durazno, ingredientes
Para la base:
- 200 g de galletitas de vainilla (tipo Maná o Lincoln)
- 80 g de manteca derretida
Para el relleno:
- 400 g de queso crema (firme, tipo Finlandia o Mendicrim)
- 200 cc de crema de leche
- 100 g de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 7 g de gelatina sin sabor (1 sobrecito) hidratada en 35 cc de agua tibia
Para la cobertura:
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 1 sobre de gelatina de durazno (opcional, para fijar la cobertura)
Receta de cheesecake de durazno, ingredientes
- Triturar las galletitas de vainilla hasta hacerlas polvo. Mezclar con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda. Cubrir la base de un molde desmontable (de 20 a 22 cm) presionando firmemente con una cuchara. Llevar al freezer por 15 minutos.
- En un bol, batir el queso crema junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta integrar. En otro recipiente, batí la crema de leche a medio punto y sumar con movimientos envolventes a la mezcla de queso.
- Hidratar la gelatina sin sabor en el agua, llevar unos segundos al microondas para disolver bien y agregar a la mezcla en forma de hilo, batiendo rápidamente para evitar grumos.
- Verter el relleno sobre la base de galletitas y emparer la superficie. Llevar a la heladera por al menos 4 horas (o preferentemente de un día para otro).
- Una vez firme, filetear los duraznos en almíbar y acomodar en forma de abanico sobre la superficie. Si querés un acabado brillante de pastelería, volcar una fina capa de gelatina de durazno tibia por encima y dejar enfriar 30 minutos más.
En pocas palabras
- Cheesecake sin horno: Receta fácil y rápida de cheesecake de durazno, ideal para cualquier reunión familiar.
- Base crocante: Preparada con galletitas de vainilla trituradas y manteca derretida, enfriada en freezer.
- Relleno cremoso: Mezcla de queso crema, crema de leche, azúcar impalpable y esencia de vainilla, con gelatina sin sabor para dar consistencia.
Resumen generado por Thinkindot AI