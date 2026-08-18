Cómo hacer Trufas de turrón alemán: la receta con chocolate, avena y dulce de leche

La preparación es muy sencilla y requiere pocos ingredientes. La mezcla de avena y chocolate aporta una textura suave y consistente, mientras que el dulce de leche suma cremosidad y un sabor bien argentino. Una vez formada la masa, solo hay que armar pequeñas bolitas y llevarlas a la heladera para que tomen firmeza.

Estas trufas de turrón alemán también pueden personalizarse con diferentes coberturas, como coco rallado, chocolate en polvo, granas o frutos secos picados. Son una excelente alternativa para quienes buscan recetas caseras, rendidoras y deliciosas para compartir en familia.