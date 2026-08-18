Cómo hacer Trufas de turrón alemán: la receta con chocolate, avena y dulce de leche

Las trufas de turrón alemán son una de esas recetas dulces, fáciles y económicas que se preparan en pocos minutos y no necesitan horno. Con una combinación irresistible de chocolate, avena y dulce de leche, estas pequeñas trufas son ideales para acompañar el mate, disfrutar como postre o preparar para una mesa dulce.
La preparación es muy sencilla y requiere pocos ingredientes. La mezcla de avena y chocolate aporta una textura suave y consistente, mientras que el dulce de leche suma cremosidad y un sabor bien argentino. Una vez formada la masa, solo hay que armar pequeñas bolitas y llevarlas a la heladera para que tomen firmeza.
Estas trufas de turrón alemán también pueden personalizarse con diferentes coberturas, como coco rallado, chocolate en polvo, granas o frutos secos picados. Son una excelente alternativa para quienes buscan recetas caseras, rendidoras y deliciosas para compartir en familia.
Receta para hacer trufas de turrón alemán
Ingredientes:
- 1 taza de chocolate semiamargoderretido
- 1/2 paquete de galletas de agua
- 1/2 taza de avena instantánea
- 1/2 pote de dulce de leche
- 1/4 taza de azúcar
- Esencia de vainilla, a gusto (opcional)
Cómo hacer la receta de trufas turrón alemán
- Primero, en un bol, derrite el chocolate a baño maría. También puedes hacerlo en el microondas, frenando cada 30 segundos para remover con una cuchara.
- A continuación, agrega el dulce de leche, la avena y las galletas y mezcla bien, hasta que todos los ingredientes se combinen.
- Luego, agrega el azúcar y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que quede una preparación suave y refrigera en la heladera hasta que quede más consistente.
- Con la ayuda de una cuchara, forma bolitas con la preparación y rebózalas en cacao en polvo, coco rallado o avena.
- Para finalizar, refrigera las trufas de avena y chocolate por unos minutos en la heladera antes de servir.
En pocas palabras
- Trufas de turrón: Receta fácil y económica sin horno con chocolate, avena y dulce de leche.
- Preparación sencilla: Combina avena y chocolate con dulce de leche para una masa cremosa.
- Personalizables: Opciones de cobertura como coco rallado, cacao o granas para variar el sabor.
Resumen generado por Thinkindot AI