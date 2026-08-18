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Cómo hacer Trufas de turrón alemán: la receta con chocolate, avena y dulce de leche

Estas trufas de turrón alemán, con chocolate y avena, son una opción económica y sencilla para deleitarse en cualquier momento del día

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Trufas de avena y chocolate. 

Trufas de avena y chocolate. 

Las trufas de turrón alemán son una de esas recetas dulces, fáciles y económicas que se preparan en pocos minutos y no necesitan horno. Con una combinación irresistible de chocolate, avena y dulce de leche, estas pequeñas trufas son ideales para acompañar el mate, disfrutar como postre o preparar para una mesa dulce.

La preparación es muy sencilla y requiere pocos ingredientes. La mezcla de avena y chocolate aporta una textura suave y consistente, mientras que el dulce de leche suma cremosidad y un sabor bien argentino. Una vez formada la masa, solo hay que armar pequeñas bolitas y llevarlas a la heladera para que tomen firmeza.

Estas trufas de turrón alemán también pueden personalizarse con diferentes coberturas, como coco rallado, chocolate en polvo, granas o frutos secos picados. Son una excelente alternativa para quienes buscan recetas caseras, rendidoras y deliciosas para compartir en familia.

Receta para hacer trufas de turrón alemán

Ingredientes:

  • 1 taza de chocolate semiamargoderretido
  • 1/2 paquete de galletas de agua
  • 1/2 taza de avena instantánea
  • 1/2 pote de dulce de leche
  • 1/4 taza de azúcar
  • Esencia de vainilla, a gusto (opcional)

Cómo hacer la receta de trufas turrón alemán

  1. Primero, en un bol, derrite el chocolate a baño maría. También puedes hacerlo en el microondas, frenando cada 30 segundos para remover con una cuchara.
  2. A continuación, agrega el dulce de leche, la avena y las galletas y mezcla bien, hasta que todos los ingredientes se combinen.
  3. Luego, agrega el azúcar y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que quede una preparación suave y refrigera en la heladera hasta que quede más consistente.
  4. Con la ayuda de una cuchara, forma bolitas con la preparación y rebózalas en cacao en polvo, coco rallado o avena.
  5. Para finalizar, refrigera las trufas de avena y chocolate por unos minutos en la heladera antes de servir.

En pocas palabras

  • Trufas de turrón: Receta fácil y económica sin horno con chocolate, avena y dulce de leche.
  • Preparación sencilla: Combina avena y chocolate con dulce de leche para una masa cremosa.
  • Personalizables: Opciones de cobertura como coco rallado, cacao o granas para variar el sabor.
Resumen generado por Thinkindot AI

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