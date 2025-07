Rodolfo Suarez encendió el debate al asegurar que "los sueldos de los senadores nacionales son altos"

En su paso por Séptimo Día, al senador nacional y ex gobernador Rodolfo Suarez, se le planteó ese cuestionamiento: ¿cuánto tiene que ganar un senador de la Nación? y tras un prolongado silencio, eligió marcar su situación personal.

"Yo me he expuesto siempre a los aumentos que ha habido, he votado en contra y pedí no cobrar esos aumentos, algo que no se puede por cuestiones administrativas y no es una decisión que toma un senador. En su momento pedimos con Mariana Juri no cobrar esos aumentos, nos respondieron que no se podía y ahora parece que si", comenzó resaltando.