Presupuesto 2027: Diputados recibe a cuatro funcionarios de Cornejo en una jornada maratónica

El Ministerio contará con $1.730.425 millones. De ese total, $1.146.823 millones se destinarán a Salud, un 22% más que lo proyectado para 2026. A OSEP irán $560.000 millones, a Deportes $12.702 millones y a las Agencias Técnicas Sanitarias $399 millones.

Montero sostuvo que se trata del presupuesto más alto de los últimos años y afirmó que “ni siquiera en la pandemia se invirtió tanto en salud” como en los últimos tres años. Para 2027 proyectan que el sector llegue al 16,8% del gasto total provincial. Los recursos humanos son el principal componente, con $688.325,3 millones (60% del área), que contemplan el nuevo régimen 39 presentado la semana pasada en la Legislatura.

Residencias y horas médicas

El funcionario destacó que en 2026 hubo 1.017 inscriptos al concurso de residencias, un 62% más que en 2025, y que se adjudicaron 414 plazas. Hay 1.265 residentes activos. Sobre el régimen 38, informó 1.267 cambios desde noviembre de 2024 y más de 300 pedidos en trámite, lo que sumó más de 36.000 horas médicas mensuales (25% más). También mencionó aumentos del 40% en horas de guardia, del 63% en terapia intensiva y del 56% en consultas de atención primaria.

Importación de medicamentos

Otro eje fue la compra de medicamentos en el exterior. Según Montero, el ahorro promedio fue del 85% frente al precio de mercado: los importados costaron $1.015,3 millones contra $7.223,3 millones que habrían costado localmente, una diferencia de $6.208 millones. “Un peso invertido son 7 pesos de ahorro”, graficó. Para 2027 se destinarán $3.000 millones, la mitad a través del Fondo Estratégico de la OPS y la otra mitad por compras directas.

Entre los bienes corrientes, se detallaron $101.548,6 millones para monodrogas, $44.623 millones para insumos de laboratorio, $27.555 millones para alimentos y $24.641,4 millones para insumos biomédicos descartables.

Emergencias y equipamiento

Con fondos del Reforsal, que según Montero recaudó cerca de $40.000 millones, se adquirieron ambulancias de alta complejidad y perinatales, mesas de anestesia, ecógrafos, equipos de rayos X, respiradores y material para cirugía laparoscópica. Para el Servicio Coordinado de Emergencias se prevén $3.730 millones.

La flota pasó de 22 ambulancias en 2025 a 42 operativas en 2026, más seis motoambulancias, y las bases subieron de 15 a 33. El uso del helicóptero sanitario pasó de un traslado por mes a dos o tres por semana.

Obras

El proyecto prevé $59.212 millones en obras de salud: $10.900 millones dentro del Ministerio y $48.312 millones en otras jurisdicciones. En el primer grupo figuran el Centro de Anatomía Patológica Provincial y la finalización del Hospital Luján. En el segundo, la nueva guardia del Hospital Perrupato, el Centro Ambulatorio y la refuncionalización del servicio cardiovascular del Notti, el Centro Oncológico del Sur y el Área Departamental de San Rafael. Además, hay 17 obras sujetas a financiamiento, entre ellas ampliaciones de maternidad y neonatología y espacios para salud mental y adicciones.

Agenda de Diputados, jueves 22/10