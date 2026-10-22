La Cámara de Diputados de Mendoza sigue con la ronda de exposiciones sobre el Presupuesto 2027. Este jueves desfilarán por el edificio de Comisiones la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el ministro de Producción; Rodolfo Vargas Arizu; el fiscal de Estado, Fernando Simón y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar en una jornada que se extenderá desde la mañana hasta la tarde.
Presupuesto 2027: Diputados recibe a cuatro funcionarios de Cornejo en una jornada maratónica
Tras la exposición del ministro de Salud, la Legislatura continúa este jueves con el ciclo de presentaciones de los gabinetes ante la comisión de Hacienda
La agenda del jueves
La primera en exponer será la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, a las 9.30. A las 11.30 será el turno del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y a las 13 hablará el fiscal de Estado, Fernando Simón. El cierre, a las 16, quedará a cargo del ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar. Todas las presentaciones serán en el Salón de los Diputados, en Espejo 252.
Los números del Presupuesto que presentó Salud
Antes de esta etapa, el martes pasó por la comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Elisabeth Crescitelli (UCR), el ministro de Salud, Rodolfo Montero, quien explicó junto a su equipo los alcances de su área.
El Ministerio contará con $1.730.425 millones. De ese total, $1.146.823 millones se destinarán a Salud, un 22% más que lo proyectado para 2026. A OSEP irán $560.000 millones, a Deportes $12.702 millones y a las Agencias Técnicas Sanitarias $399 millones.
Montero sostuvo que se trata del presupuesto más alto de los últimos años y afirmó que “ni siquiera en la pandemia se invirtió tanto en salud” como en los últimos tres años. Para 2027 proyectan que el sector llegue al 16,8% del gasto total provincial. Los recursos humanos son el principal componente, con $688.325,3 millones (60% del área), que contemplan el nuevo régimen 39 presentado la semana pasada en la Legislatura.
Residencias y horas médicas
El funcionario destacó que en 2026 hubo 1.017 inscriptos al concurso de residencias, un 62% más que en 2025, y que se adjudicaron 414 plazas. Hay 1.265 residentes activos. Sobre el régimen 38, informó 1.267 cambios desde noviembre de 2024 y más de 300 pedidos en trámite, lo que sumó más de 36.000 horas médicas mensuales (25% más). También mencionó aumentos del 40% en horas de guardia, del 63% en terapia intensiva y del 56% en consultas de atención primaria.
Importación de medicamentos
Otro eje fue la compra de medicamentos en el exterior. Según Montero, el ahorro promedio fue del 85% frente al precio de mercado: los importados costaron $1.015,3 millones contra $7.223,3 millones que habrían costado localmente, una diferencia de $6.208 millones. “Un peso invertido son 7 pesos de ahorro”, graficó. Para 2027 se destinarán $3.000 millones, la mitad a través del Fondo Estratégico de la OPS y la otra mitad por compras directas.
Entre los bienes corrientes, se detallaron $101.548,6 millones para monodrogas, $44.623 millones para insumos de laboratorio, $27.555 millones para alimentos y $24.641,4 millones para insumos biomédicos descartables.
Emergencias y equipamiento
Con fondos del Reforsal, que según Montero recaudó cerca de $40.000 millones, se adquirieron ambulancias de alta complejidad y perinatales, mesas de anestesia, ecógrafos, equipos de rayos X, respiradores y material para cirugía laparoscópica. Para el Servicio Coordinado de Emergencias se prevén $3.730 millones.
La flota pasó de 22 ambulancias en 2025 a 42 operativas en 2026, más seis motoambulancias, y las bases subieron de 15 a 33. El uso del helicóptero sanitario pasó de un traslado por mes a dos o tres por semana.
Obras
El proyecto prevé $59.212 millones en obras de salud: $10.900 millones dentro del Ministerio y $48.312 millones en otras jurisdicciones. En el primer grupo figuran el Centro de Anatomía Patológica Provincial y la finalización del Hospital Luján. En el segundo, la nueva guardia del Hospital Perrupato, el Centro Ambulatorio y la refuncionalización del servicio cardiovascular del Notti, el Centro Oncológico del Sur y el Área Departamental de San Rafael. Además, hay 17 obras sujetas a financiamiento, entre ellas ampliaciones de maternidad y neonatología y espacios para salud mental y adicciones.
Agenda de Diputados, jueves 22/10
- 9.30: Mercedes Rus (Seguridad y Justicia)
- 11:30 Rodolfo Vargas Arizu (Producción)
- 13: Fernando Simón (Fiscalía de Estado)
- 16: Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura, Infancias y DGE)
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: la Legislatura de Mendoza recibe a cuatro funcionarios clave para exponer sobre el presupuesto provincial.
- Presentación de Salud: el ministro Rodolfo Montero detalló un presupuesto récord para el área, con foco en recursos humanos, importación de medicamentos y obras.
- Agenda Legislativa: este jueves se presentarán los ministros de Seguridad, Producción y Educación, junto al Fiscal de Estado, en una jornada extendida.