Es por eso que este jueves apeló a la virtualidad, y eligió enviar un mensaje grabado a la militancia de Cambia Mendoza para que fuese proyectado en el acto que reunió a unas 500 personas en Rivadavia, en donde el frente oficialista mendocino pretende mejorar los resultados de las PASO. Si bien ganaron en el Segundo Distrito Electoral, que incluye a todo el Este y Maipú, la lista oficialista perdió en La Paz y Santa Rosa, y obtuvo un ajustado triunfo en una comuna clave, como es San Martín.

Acto de Cambia Mendoza en Rivadavia.jpg

Allí ante los militantes se escuchó el mensaje de Suarez en donde reconocía: "Me hubiera gustado estar con ustedes en forma presencial, pero por razones de salud, saben que no lo puedo hacer, pero no quería dejar de estar presente. Estamos viviendo un momento trascendental de la Argentina, porque vamos a estar definiendo cuál es el país que queremos. El 14 tenemos tenemos la oportunidad de votar por lo que queremos, y eso es apoyar a Miguel Ronco (intendente de Rivadavia), a Alfredo Cornejo, a Julio Cobos, Mariana Juri, a nuestros candidatos a legisladores nacionales". En su pedido, el gobernador instó a los presentes a llevar el "modelo de Mendoza" al país.

Pero ese acto no sería el único al que no asistiría Suarez este fin de semana. Si bien participó el jueves del III Congreso Internacional del Agua, en donde criticó a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti que no apareciera en la cartelería de campaña, y dará el presente en el aniversario 125 del Parque General San Martín en la noche de este viernes, el gobernador no asistiría a otro acto en San Martín.

Tampoco acudirá el sábado al almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara de Comercio de Malargüe como un adelantado festejo del aniversario 71 de esa comuna. En su lugar asistirá el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri y algunos candidatos de Cambia Mendoza.