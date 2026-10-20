Por la polémica de "no se llega a fin de mes" Javier Milei se despachó también contra periodistas

DESMONTANDO OPERETAS

A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de "la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20" entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido.



Ahora bien, en lugar de caer en todo… — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de "la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20"entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de "la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20"entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido

Lejos de matizar sus dichos, Milei instó a la prensa a responder bajo términos lógicos y económicos: “En lugar de caer en todo tipo de falacias como la ‘ad populum’ o la ‘ad hominem’, propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten: ¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”.

Asimismo, el jefe de Estado defendió la lógica del financiamiento familiar frente a la falta de liquidez mensual, sosteniendo que el uso del crédito permite diferir el consumo, e instó a entender "la dinámica después de un shock político con freno en el crédito". En esa línea, concluyó sin rodeos: “Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente, pero no es tan difícil”.

Axel Kicillof inauguró este martes obras de seguridad en Buenos Aires. Foto: X de Axel Kicillof

Kicillof: "Se burló de la gente con un cinismo desconocido"

La respuesta opositora no tardó en llegar. Durante una recorrida por el municipio de Ezeiza -donde inauguró obras de seguridad, infraestructura productiva y entregó viviendas-, Axel Kicillof le respondió con firmeza al presidente.

“Se burló con un cinismo desconocido”, aseveró el gobernador bonaerense al ser consultado sobre el planteo de Milei de cómo hace una persona para sobrevivir diez días sin comer ni beber. Para Kicillof, las declaraciones del mandatario "no son ni graciosas ni inteligentes" y demuestran que "desconoce e ignora la situación en la que está la Argentina".

“Es muy triste y yo le quiero contestar seriamente. Es cierto que hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, docente, empresario pyme, estudiante o jubilado”, remarcó el mandatario provincial.