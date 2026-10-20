Javier Milei arremetió este martes en redes sociales contra los comunicadores que afirman que la gente no llega a fin de mes, sosteniendo la lógica del crédito.
Por la polémica de "no se llega a fin de mes" Javier Milei se despachó también contra periodistas
Bajo el título "Desmontando operetas" el presidente hizo una publicación en redes sociales con fuertes críticas a la prensa
La controversia económica y social sobre el impacto del ajuste y la pérdida del poder adquisitivo sumó un nuevo y encendido capítulo. Tras sus polémicas declaraciones en la Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén -donde calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes-, el presidente volvió a la carga, esta vez dirigiendo sus críticas directamente hacia el periodismo.
"Desmontando operetas"
A través de una extensa publicación en su cuenta de la red social X, Javier Milei buscó refutar lo que calificó como una "opereta" mediática y cuestionó en duros términos la capacidad analítica de los comunicadores.
Lejos de matizar sus dichos, Milei instó a la prensa a responder bajo términos lógicos y económicos: “En lugar de caer en todo tipo de falacias como la ‘ad populum’ o la ‘ad hominem’, propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten: ¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”.
Asimismo, el jefe de Estado defendió la lógica del financiamiento familiar frente a la falta de liquidez mensual, sosteniendo que el uso del crédito permite diferir el consumo, e instó a entender "la dinámica después de un shock político con freno en el crédito". En esa línea, concluyó sin rodeos: “Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente, pero no es tan difícil”.
Kicillof: "Se burló de la gente con un cinismo desconocido"
La respuesta opositora no tardó en llegar. Durante una recorrida por el municipio de Ezeiza -donde inauguró obras de seguridad, infraestructura productiva y entregó viviendas-, Axel Kicillof le respondió con firmeza al presidente.
“Se burló con un cinismo desconocido”, aseveró el gobernador bonaerense al ser consultado sobre el planteo de Milei de cómo hace una persona para sobrevivir diez días sin comer ni beber. Para Kicillof, las declaraciones del mandatario "no son ni graciosas ni inteligentes" y demuestran que "desconoce e ignora la situación en la que está la Argentina".
“Es muy triste y yo le quiero contestar seriamente. Es cierto que hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, docente, empresario pyme, estudiante o jubilado”, remarcó el mandatario provincial.
En pocas palabras
- Javier Milei: el presidente criticó duramente a la prensa por la frase "la gente no llega a fin de mes".
- Polémica: Milei desafió a los periodistas a explicar cómo una persona sobrevive 10 días sin comer ni beber.
- Reacción: el gobernador Axel Kicillof acusó a Milei de burlarse de la gente con cinismo y desconocer la realidad.