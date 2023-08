►TE PUEDE INTERESAR: La agitada tarde de Patricia Bullrich en Mendoza

Patricia Giménez sobre los fondos de Portezuelo del Viento.JPG Patricia Giménez pasó por Séptimo Día.

Giménez aseguró que le gustaría colaborar con la reconstrucción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y hasta adelantó que uno de los proyectos que pretende impulsar si llega al Congreso, es una ley de encuestas, que deje bien estipulado cómo hacer las mediciones para evitar posibles manipulaciones.

Previamente la ex compañera de fórmula de Luis Petri, se había quejado que tanto en el INDEC, como en otros organismos nacionales, como el INV y la ANSES, se han abierto más de 50 concursos para cargos en cada uno, justo en el momento previo a que quienes conducen esos organismos dejen sus gestiones.

"Esto ya lo hicieron en el 2014 cuando se estaban yendo y llenaron las instituciones de kirchneristas y después no logramos que las instituciones funcionaran", comparó y adelantó que si desembarca en la Cámara de Diputados buscará las herramientas legales para "dejar afuera a las personas que no estén capacitadas para las funciones que deben realizar".

Cómo hacer para que los votos de Petri se transfieran a Cornejo

Fiel a su ex compañero de fórmula, que ahora integra la dupla que aspira a la presidencia, Giménez se enrola en esa fila de radicales que siguen a Patricia Bullrich, pero aún cuando está fuertemente identificada con ese sector vaticina que en Mendoza la interna de Juntos por el Cambio no será tan descarnada como ya se plantea a nivel nacional.

Desde su mirada, eso también les facilitará a los radicales mantener las buenas relaciones que necesitarán para fortalecerse en las elecciones del 24 de septiembre cuando los mendocinos elijan a su próximo gobernador.

Patricia Giménez sobre los votos de Petri.JPG Patricia Giménez, precandidata a diputada nacional por Cambia Mendoza.

Es que saben, que en esos comicios Alfredo Cornejo necesitará conquistar a esos 165.000 votantes que en las PASO respaldaron a Petri y Giménez. De ese respaldo dependerá en gran medida si recupera o no el sillón de gobernador.

"Vamos a trabajar para que los votos de Petri vayan a Cornejo, para que todo lo que nosotros propusimos y que la gente votó las lleve Alfredo como bandera", dijo casi como slogan de campaña pero además adelantó una propuesta clave.

"Entre las cosas que hay que reactivar cuando Alfredo asuma es acelerar la necesidad de utilizar los fondos de Portezuelo del Viento, porque sabemos que las obras hidroeléctricas que necesita la provincia se deben hacer cuanto antes", puntualizó.

►TE PUEDE INTERESAR: Ulpiano planteó sus diferencias con Bullrich: "Esto no es a todo o nada; hace falta un programa"

Giménez aseguró que esa aceleración que reclama no se podría dar ahora, en los últimos 4 meses que le quedan a la gestión de Rodolfo Suarez, porque debido al momento económico y la fluctuación de los precios a raíz de la inflación, las empresas constructoras prefieren no presentarse a las licitaciones.

"Eso se debe hacer con la macro más ordenada", concluyó.

Hay que resolver la deuda de las rutas nacionales

Otro de los proyectos que tiene en carpeta para llevar al Congreso, es apuntalar el mal estado de las rutas nacionales en Mendoza.

Entre las deudas de la Nación con esas vías puntualizó: los puentes de la ruta 40 camino a Tunuyán, que se cayeron hace más de 3 años, el tramo que queda en Malargüe en Bardas Blancas, y la ruta 188, que une General Alvear con el Pehuenche "que es clave para la frutihorticultura del Sur de la provincia".

"La doble vía a San Juan es una muestra de lo que nosotros pedimos con el dale play, porque no está lista no porque Macri no la quisiera hacer, sino porque cuando se llegó con los fondos no estaba el proyecto ejecutivo. Hubo que empezar de nuevo, armar la traza, avanzar con las expropiaciones", citó de ejemplo del retraso de esa doble vía que espera desde hace más de 6 años.