Ernesto Sanz defendió las PASO y advirtió que el modelo de Milei puede fracasar sin inclusión social

Las PASO como una herramienta de transparencia electoral

Sanz opinó sobre las posibles alianzas de Alfredo Cornejo y aseguró que él cree que no debería aliarse ni con Milei ni con Macri.

Uno de los primeros temas que abordó Sanz fue la intención del gobierno nacional de eliminar las PASO. El dirigente se manifestó a favor de mantenerlas porque, según explicó, permiten transparentar los procesos electorales y ampliar la participación de los ciudadanos en la selección de candidatos.

Para Sanz, la discusión no puede reducirse a una cuestión administrativa o de costos. Las primarias también funcionan como una herramienta para dirimir diferencias dentro de los espacios políticos y evitar que las candidaturas dependan exclusivamente de acuerdos entre dirigentes.

En ese contexto, interpretó la iniciativa de Milei como parte de una estrategia para modificar las condiciones de competencia electoral. La describió como una forma de "ir por colectora", es decir, buscar caminos alternativos cuando las reglas habituales pueden representar un obstáculo para los objetivos del oficialismo.

Si Milei utilizara herramientas positivas, como una economía floreciente, un país ordenado, mayor seguridad, no necesitaría llegar a las elecciones por colectora Si Milei utilizara herramientas positivas, como una economía floreciente, un país ordenado, mayor seguridad, no necesitaría llegar a las elecciones por colectora

Sanz agregó que tampoco necesitaría modificar las reglas electorales ni buscar acuerdos con los gobernadores.

Una economía que no pierda de vista a las personas

Sanz reconoció que Milei tuvo una primera etapa de gobierno positiva en materia fiscal y consideró que el ordenamiento de las cuentas públicas era necesario. Sin embargo, alertó que ese objetivo no alcanza para garantizar el éxito del proyecto económico.

"No hay que enamorarse del plan económico", fue la idea central de su planteo. Para el dirigente radical, la Argentina necesita crecimiento, pero también inclusión social. Si la mirada oficial se concentra exclusivamente en las variables económicas y deja en segundo plano lo que les ocurre a las personas, el programa puede terminar fracasando.

En esa línea, cuestionó las contradicciones que observa entre el discurso libertario contra la intervención estatal y algunas de las herramientas impulsadas por el propio gobierno. Como ejemplo, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que demuestra cómo el Estado puede intervenir para favorecer a determinados sectores económicos.

Sanz también rechazó la idea de llevar el anarcocapitalismo o el anarcoliberalismo a sus expresiones más extremas.

El anarcocapitalismo o anarcoliberalismo no existe en ningún metro cuadrado del planeta El anarcocapitalismo o anarcoliberalismo no existe en ningún metro cuadrado del planeta

Lo que dijo es que no hay modelos económicos que funcionen de manera tan extrema.

Cornejo, entre la conducción radical y las alianzas con Milei

Ernesto Sanz participó del programa Séptimo Día conducido por Julián Imazio. Foto: Franco Ortega/Diario UNO

El exsenador ubicó a Alfredo Cornejo y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre los dirigentes radicales mejor posicionados para conducir el partido a nivel nacional. Incluso consideró que Cornejo podría aspirar a la presidencia.

Sobre su vínculo con el mandatario mendocino, reconoció que atraviesa etapas de mayor y menor cercanía. La definió como una relación "como un electrocardiograma", aunque aclaró que actualmente atraviesan un buen momento y que no forma parte de su círculo íntimo.

Sanz también comprendió la decisión de Cornejo de sostener una alianza con Milei. Consideró que una parte importante del electorado mendocino se identifica con ese espacio y que dividirlo puede resultar electoralmente inconveniente. Sin embargo, diferenció esa estrategia política de su propia mirada económica y social.

Sin embargo, aseguró que a Cornejo no le conviene hacer alianzas electorales ni con Milei ni con Macri. En el caso de este último, Sanz lo consideró como "parte del pasado".

En su análisis, los gobernadores necesitan transmitirle al presidente las consecuencias concretas de sus decisiones sobre las provincias y sus habitantes. En ese sentido, mencionó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de las conversaciones políticas con los mandatarios provinciales, como alguien que debería acercarle esa realidad al gobierno nacional.

Los nombres que suenan para gobernar Mendoza y el "problemón" de Petri

Consultado por la disputa electoral provincial, Sanz mencionó que con Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suarez y Natalio Mema como candidatos a gobernador "él se quedaría tranquilo".

En cambio, al referirse a Luis Petri señaló que tiene un "problemón" por resolver: definir si La Libertad Avanza lo quiere como candidato. Si existe ese respaldo, sostuvo, la competencia debería dirimirse en una PASO.

Para San Rafael, su departamento de origen, nombró a Franco Ambrosini y Francisco Mondotte como posibles figuras para la intendencia. También fue consultado por la vicegobernadora Hebe Casado, quien también aspira a la intendencia y con quien reconoció mantener diferencias importantes, aunque remarcó que respeta su investidura institucional.

Para el dirigente radical, el desafío de Milei consiste en demostrar que su modelo puede traducirse en crecimiento y mejoras concretas para la sociedad, sin convertir el equilibrio de las cuentas públicas en un objetivo aislado de la realidad cotidiana.