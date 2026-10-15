Ernesto Sanz, histórico dirigente radical y uno de los creadores de Cambiemos, volvió a hablar de política y dejó definiciones sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei, el futuro de la UCR y las alianzas electorales en Mendoza. El dirigente sanrafaelino participó del programa Séptimo Día, de El Siete, donde defendió las PASO.
Ernesto Sanz defendió las PASO y advirtió que el modelo de Milei puede fracasar sin inclusión social
El histórico dirigente radical destacó a Alfredo Cornejo como referente de la UCR y dijo que Luis Petri debe resolver si LLA lo quiere de candidato en Mendoza
En ese contexto, el exsenador nacional y expresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) advirtió sobre los riesgos de sostener un programa económico sin atender sus consecuencias sociales. Consideró que el gobierno nacional no debería enamorarse de su plan económico y planteó que el crecimiento necesita inclusión social para ser sostenible.
También respaldó la posibilidad de que Alfredo Cornejo asuma un papel de mayor protagonismo dentro del radicalismo nacional, sin dejar de marcar sus diferencias con algunas decisiones políticas del gobernador.
Las PASO como una herramienta de transparencia electoral
Uno de los primeros temas que abordó Sanz fue la intención del gobierno nacional de eliminar las PASO. El dirigente se manifestó a favor de mantenerlas porque, según explicó, permiten transparentar los procesos electorales y ampliar la participación de los ciudadanos en la selección de candidatos.
Para Sanz, la discusión no puede reducirse a una cuestión administrativa o de costos. Las primarias también funcionan como una herramienta para dirimir diferencias dentro de los espacios políticos y evitar que las candidaturas dependan exclusivamente de acuerdos entre dirigentes.
En ese contexto, interpretó la iniciativa de Milei como parte de una estrategia para modificar las condiciones de competencia electoral. La describió como una forma de "ir por colectora", es decir, buscar caminos alternativos cuando las reglas habituales pueden representar un obstáculo para los objetivos del oficialismo.
Sanz agregó que tampoco necesitaría modificar las reglas electorales ni buscar acuerdos con los gobernadores.
Una economía que no pierda de vista a las personas
Sanz reconoció que Milei tuvo una primera etapa de gobierno positiva en materia fiscal y consideró que el ordenamiento de las cuentas públicas era necesario. Sin embargo, alertó que ese objetivo no alcanza para garantizar el éxito del proyecto económico.
"No hay que enamorarse del plan económico", fue la idea central de su planteo. Para el dirigente radical, la Argentina necesita crecimiento, pero también inclusión social. Si la mirada oficial se concentra exclusivamente en las variables económicas y deja en segundo plano lo que les ocurre a las personas, el programa puede terminar fracasando.
En esa línea, cuestionó las contradicciones que observa entre el discurso libertario contra la intervención estatal y algunas de las herramientas impulsadas por el propio gobierno. Como ejemplo, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que demuestra cómo el Estado puede intervenir para favorecer a determinados sectores económicos.
Sanz también rechazó la idea de llevar el anarcocapitalismo o el anarcoliberalismo a sus expresiones más extremas.
Lo que dijo es que no hay modelos económicos que funcionen de manera tan extrema.
Cornejo, entre la conducción radical y las alianzas con Milei
El exsenador ubicó a Alfredo Cornejo y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre los dirigentes radicales mejor posicionados para conducir el partido a nivel nacional. Incluso consideró que Cornejo podría aspirar a la presidencia.
Sobre su vínculo con el mandatario mendocino, reconoció que atraviesa etapas de mayor y menor cercanía. La definió como una relación "como un electrocardiograma", aunque aclaró que actualmente atraviesan un buen momento y que no forma parte de su círculo íntimo.
Sanz también comprendió la decisión de Cornejo de sostener una alianza con Milei. Consideró que una parte importante del electorado mendocino se identifica con ese espacio y que dividirlo puede resultar electoralmente inconveniente. Sin embargo, diferenció esa estrategia política de su propia mirada económica y social.
Sin embargo, aseguró que a Cornejo no le conviene hacer alianzas electorales ni con Milei ni con Macri. En el caso de este último, Sanz lo consideró como "parte del pasado".
En su análisis, los gobernadores necesitan transmitirle al presidente las consecuencias concretas de sus decisiones sobre las provincias y sus habitantes. En ese sentido, mencionó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de las conversaciones políticas con los mandatarios provinciales, como alguien que debería acercarle esa realidad al gobierno nacional.
Los nombres que suenan para gobernar Mendoza y el "problemón" de Petri
Consultado por la disputa electoral provincial, Sanz mencionó que con Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suarez y Natalio Mema como candidatos a gobernador "él se quedaría tranquilo".
En cambio, al referirse a Luis Petri señaló que tiene un "problemón" por resolver: definir si La Libertad Avanza lo quiere como candidato. Si existe ese respaldo, sostuvo, la competencia debería dirimirse en una PASO.
Para San Rafael, su departamento de origen, nombró a Franco Ambrosini y Francisco Mondotte como posibles figuras para la intendencia. También fue consultado por la vicegobernadora Hebe Casado, quien también aspira a la intendencia y con quien reconoció mantener diferencias importantes, aunque remarcó que respeta su investidura institucional.
Para el dirigente radical, el desafío de Milei consiste en demostrar que su modelo puede traducirse en crecimiento y mejoras concretas para la sociedad, sin convertir el equilibrio de las cuentas públicas en un objetivo aislado de la realidad cotidiana.
En pocas palabras
- Ernesto Sanz defendió las PASO: advirtió que el modelo de Milei puede fracasar sin inclusión social.
- Rol de Alfredo Cornejo: Sanz lo destacó como referente y posible conductor de la UCR nacional.
- Futuro de Luis Petri: el dirigente radical señaló que debe definir si La Libertad Avanza lo quiere de candidato.
- Desafío de Milei: demostrar que su gobierno puede sostener una economía con un costado humano.