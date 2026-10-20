El Tribunal del Mar fijó fecha de audiencias por el petróleo en Malvinas

El reclamo argentino busca suspender temporalmente la explotación petrolera unilateral y evitar daños ambientales.

El foco de la presentación argentina se centra en paralizar las tareas operativas sobre la plataforma continental, impidiendo que se otorguen nuevos permisos de perforación. El país fundamenta su reclamo en la necesidad de evitar daños irreparables sobre el entorno marino y en el resguardo de sus derechos soberanos.

Cómo funciona el Tribunal del Mar ante el reclamo argentino

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente creado para resolver disputas derivadas de la interpretación de la legislación marítima. Si bien la institución carece de atribuciones directas para fallar sobre la soberanía territorial de las islas, sí posee competencia plena para resolver diferendos relativos a la explotación de recursos naturales y la protección del medio ambiente.

El equipo diplomático argentino orientó su estrategia procesal hacia el impacto ecológico de la actividad petrolera en el Atlántico Sur. Diversos informes técnicos de contingencia señalan que un eventual derrame hidrocarburífero en la zona podría alcanzar las aguas de la Zona Económica Exclusiva continental en un plazo reducido de días.

Las resoluciones sobre medidas de urgencia adoptadas por el tribunal poseen carácter de cumplimiento obligatorio para las partes involucradas. La jurisprudencia del organismo registra antecedentes relevantes para el país, como la orden dictada en 2012 para la liberación inmediata de la fragata ARA Libertad.

El proyecto Sea Lion y los argumentos que examinará el Tribunal del Mar

El yacimiento petrolífero en disputa se sitúa a unos 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y está operado por la firma israelí Navitas Petroleum en conjunto con la británica Rockhopper Exploration. Las compañías proyectan iniciar las fases de perforación profunda durante el año 2027, con vistas a la extracción formal de crudo comercial hacia 2028.