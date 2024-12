El primer año de gestión de Milei: coincidencias y diferencias con Alfredo Cornejo

Sin embargo, hay un punto en que el mendocino y el libertario no coinciden: el primero defiende la presencia del Estado en políticas clave, como por ejemplo en el impulso de la obra pública, mientras que el mandatario nacional pretende demoler el Estado y que vaya desapareciendo en materia de obras, cediéndole esa iniciativa al sector privado.

Variante-Palmira-22.jpg La obra de la Variante Palmira es una de las que la Nación acordó que continuara la provincia.

Cornejo sabe que la paralización de la obra pública nacional -más allá de los acuerdos que firmaron para que Mendoza se hiciera cargo de reactivar algunos proyectos clave- le puede traer fuertes dolores de cabeza.

Sobre todo porque por la provincia pasan 6 rutas relevantes, entre ellas la ruta 7 que no sólo está destruida, sino que es y será protagonista ante la cercanía de las vacaciones de verano en las que muchos mendocinos eligen las playas chilenas y en medio de un furor por los tours de compras de miles de automovilistas y pasantes que cruzan a Chile a diario para hacer una diferencia con la mercadería que compran en el vecino país.

Para resolver el estado de esa ruta, como también la de las rutas nacionales 40 o 143, la provincia depende casi exclusivamente de Vialidad Nacional.

Por el momento sólo se logró revivir tímidamente la obra de la Variante Palmira y los dos puentes caídos de la ruta 40 entre Luján y Tunuyán. De hecho, la obra de los dos puentes que llevan entre 3 y 4 años destruidos, se reactivó muy lentamente porque en apariencia la empresa que está abocada a esa obra priorizó otras obras por las que recibió otros pagos de Nación.

“El mercado solo no va a hacer las obras en tiempos recesivos, entonces necesitamos hacerlas nosotros”, definió Cornejo tiempo atrás, cuando anunció las primeras 18 obras que financiará con los fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

Recortes sí, pero Presupuesto 2025 y eliminación de impuestos no

Pese a que Cornejo integra esa mesa de gobernadores dialoguistas en la que se convirtió el conjunto de mandatarios de Juntos por el Cambio, no ha tenido un trato preferencial del parte del presidente. Cuando el libertario decidió recortar los subsidios al transporte público, las arcas mendocinas lo sufrieron y el gobernador no dudó en salir a marcar que a su entender ese era un error del presidente.

Es más, le retrucó que si eliminaba esos subsidios, también debería eliminar el impuesto al combustible, que había nacido para sostener económicamente aquella ayuda. En eso tampoco tuvo eco.

De hecho, volvió a plantearlo recientemente en medio de la discusión por el Presupuesto 2025, pero su planteo tampoco prendió, es más todo hace suponer que Milei encarará el 2025 sin presupuesto, lo que le habilitará un reparto discrecional de los fondos nacionales, en donde las negociaciones y los acuerdos con los gobernadores será clave.

Esa decisión libertaria también marcó una diferencia con el mendocino. Este fin de semana, Cornejo salió a marcar que no tener presupuesto le resta al país reputación y confianza en los mercados internacionales y argumentó que los pedidos de los gobernadores no tocaban el déficit fiscal ni ponían en riesgo el déficit cero.

Como ejemplo volvió a insistir con la distribución del impuesto a los combustibles y la compensación del impuesto al cheque.

La chance de una alianza electoral

Ante la cercanía de las elecciones legislativas del 2025, Alfredo Cornejo ya teje estrategias y tras el Congreso de la UCR de este fin de semana, el partido quedó habilitado para armar alianzas electorales.

Javier Milei Alfredo Cornejo Hebe Casado Con la mira puesta en las elecciones legislativas del 2025, Alfredo Cornejo no descartó hacer una alianza con La Libertad Avanza, aunque marcó que eso no debería ser forzado. Foto: Prensa de Gobierno

Desde esa mirada, si bien aún no blanquea qué hará, abrió la posibilidad de que Cambia Mendoza pueda aliarse con La Libertad Avanza para dar la batalla en las urnas.

"No estaría mal si fuesen juntos, pero por convicción. No habría que forzar una cosa que no tenga convicción. Ahora, no tenemos historia común, porque La Libertad Avanza es un partido nuevo, que se está formando. Todo el mundo habla en nombre de Milei en Mendoza, pero sólo el gobierno nacional, o quizás Facundo Correa Llano, puedan hacer eso. El resto se atribuyen la representación", definió.

Y amplió: "No veo mal una confluencia, por todo lo que tenemos en común, pero no descartaría el hecho de que, como dije, no compartimos historia y pensamos distinto respecto al Estado".