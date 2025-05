El PJ mendocino afina y acuerda cómo va a elegir a sus candidatos sin las PASO nacionales

Los peronistas se deben la discusión de si avanzan con una interna abierta y cuándo convocarla en medio de un ajetreado calendario electoral para los comicios legislativos de este 2025.

El ex intendente sureño ya había adelantado que es partidario de avanzar con "una interna abierta para definir los casilleros y no definirlos en una pieza cerrada. Yo no me voy a prestar como presidente del partido a que definamos los candidatos en una pieza cerrada, no sería una cosa lógica. No estaríamos contribuyendo a mejorar, sino estaríamos empeorando", marcó tiempo atrás en diálogo con radio Nihuil.