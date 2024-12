Cristina Kirchner, en su asunción en el PJ: "Hay una aceptación social del programa de Milei"

"Cuando uno tiene un vecino que aparece con una motosierra se encierra en la casa porque te da miedo, pero hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento en tanto y en cuanto 'No me toquen a mí'", expresó la ex mandataria durante el acto, que se desarrolló en la sede de la UMET.

En esa línea, la ex mandataria hizo referencia al discurso de Milei en cadena nacional del martes y sostuvo que el mensaje estuvo "desconectado de la realidad". "Este gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera", consideró.