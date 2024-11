Claudio Loser: "Milei no debería esperanzarse con el triunfo de Trump, porque se va a desilusionar"

Embed

"Milei dice que es amigo de Trump, y piensa que va a ayudarlo en el FMI a sacar mucho dinero y a atraer inversiones a la Argentina. Yo creo que se equivoca, porque Trump está mirando para adentro del país. Tanto es así que mucha gente lo definía como Juan Domingo Trump. Milei es libertario y aperturista, y Trump puede hablar el mismo idioma y le puede ayudar, pero no como Milei piensa", definió Loser.

Puntualmente mirando esa relación comercial que hoy une a Argentina con el gigante del Norte, Loser marcó que nuestro país se puede ver perjudicado si Trump lo ve como competencia.

"Va a decir Argentina exporta gas y petróleo y Estados Unidos también lo hace. Nosotros exportamos carne, soja, la pregunta es porqué ayudarlos si ellos compiten con nosotros en los mercados internacionales".

"El FMI le va a dar entre U$S 5.000 y 7.000 millones a la Argentina"

Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) analizó que el Gobierno de Javier Milei "podría beneficiarse de la colaboración" de esa administración "en las futuras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos bilaterales".

Para esa cámara "la estrategia de alineación política será clave para que Argentina mantenga su posición favorable en la región", mientras que otros analistas sumaron también que esas negociaciones con el FMI, es clave para sostener el cepo al dólar.

Sin embargo, Loser remarcó que en su análisis no cree que "la Argentina necesite el cepo. Si creo que es una gran idea tener al FMI, todavía es un instrumento fehaciente que puede ayudar a mejorar la imagen de Argentina. Creo que aunque no hubiese ganado Trump, el Fondo igualmente ayudaría a la Argentina: le va a dar recursos que va a andar entre los U$S 5.000 y los 7000 millones", adelantó.

Loser recordó que el FMI "es una cooperativa de 190 países, 40 o 50 piden prestado. Y ahí dicen Argentina nos debe y es el deudor más grande del fondo, por eso dicen le vamos a prestar pero no tanto como ellos quieren. Yo creo que no hace falta prestarle tanto como dice Milei".