Caputo en el centro de la escena por el viaje a la cumbre del FMI en Tailandia y un pedido de detención

La presentación judicial se concretó ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo e involucra también al director de la autoridad monetaria, Juan Curutchet. El pedido de aprehensión se fundamenta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre operaciones con derivados financieros respaldados en las reservas de oro, que habrían arrojado un resultado negativo equivalente a U$S1.023 millones.

La denuncia atribuye a los funcionarios los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Además del pedido de detención bajo el argumento de posible obstrucción a la justicia, la presentación solicita la prohibición de salir del país y la restricción de acceso a las sedes oficiales donde descansa la documentación del caso, una causa que se suma a la denuncia formulada semanas atrás por la diputada Marcela Pagano.