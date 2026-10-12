El ministro de Economía, Luis Caputo, se ubicó en el centro de la escena política y judicial de forma simultánea este lunes. Mientras el titular del Palacio de Hacienda encabeza la delegación oficial en Bangkok para participar de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y destrabar un desembolso pendiente, en Buenos Aires el abogado Gregorio Dalbón solicitó su detención y la del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.
Caputo en el centro de la escena por el viaje a la cumbre del FMI en Tailandia y un pedido de detención
El ministro de Economía participará de la asamblea anual del organismo multilateral en Bangkok para avanzar en la revisión del programa, en paralelo a una presentación judicial por maniobras con el oro del Banco Central
La presentación judicial se concretó ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo e involucra también al director de la autoridad monetaria, Juan Curutchet. El pedido de aprehensión se fundamenta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre operaciones con derivados financieros respaldados en las reservas de oro, que habrían arrojado un resultado negativo equivalente a U$S1.023 millones.
La denuncia atribuye a los funcionarios los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Además del pedido de detención bajo el argumento de posible obstrucción a la justicia, la presentación solicita la prohibición de salir del país y la restricción de acceso a las sedes oficiales donde descansa la documentación del caso, una causa que se suma a la denuncia formulada semanas atrás por la diputada Marcela Pagano.
Negociaciones en Bangkok y el aval del organismo
En el plano económico internacional, Caputo mantendrá encuentros en la capital de Tailandia junto a Bausili y al viceministro José Luis Daza. La comitiva busca reunirse con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para cerrar la tercera revisión del programa vigente, un trámite que liberaría un desembolso de U$S900 millones.
Si bien la auditoría técnica registró un sobrecumplimiento en la meta de acumulación de reservas luego de que la entidad monetaria adquiriera casi U$S15.000 millones, el gobierno debe resolver la discusión sobre el desvío fiscal del primer semestre, para lo cual evaluó solicitar un waiver o dispensa oficial.
Desde el organismo multilateral, la vocera Julie Kozack destacó los avances en la estabilización macroeconómica, el freno de la inflación y la recuperación de la posición externa. No obstante, remarcó que el desafío principal de la gestión económica radica en lograr que la reactivación observada en sectores como el agro, la minería y la energía se extienda hacia el resto de los rubros productivos y los trabajadores.
En pocas palabras
- Caputo en el FMI: el ministro de Economía viaja a la asamblea anual del organismo en Bangkok para destrabar un desembolso.
- Denuncia judicial: solicitan la detención de Caputo, el titular del BCRA y un director por maniobras con oro y reservas.
- Evaluación del FMI: el organismo destaca avances en macroeconomía pero señala el desafío de extender la reactivación a otros sectores.