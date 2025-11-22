El Gobierno confirmó a Alejandra Monteoliva, actual mano derecha de Patricia Bullrich, como nueva ministra de Seguridad. Además, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, reemplazará a Luis Petri y será el nuevo titular del ministerio de Defensa.
Tras las elecciones legislativas
Cambios de Gabinete: el gobierno comunicó los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri
El gobierno de Milei lo dio a conocer este sábado, a través de una comunicación oficial. Un militar quedará a cargo de la cartera de Defensa
Ambos asumirán el próximo 10 de diciembre, cuando Bullrich y Petri asuman sus respectivas bandas en el Congreso.
La información se conoció este sábado a través de una comunicación oficial.
De esta manera, se asegura la continuidad de la política de Estado con los nombramientos que se oficializaron.