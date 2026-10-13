Argentina le pidió al Tribunal del Mar frenar un proyecto petrolero en Malvinas

Argentina solicitó formalmente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que intervenga para detener el proyecto petrolero "Sea Lion" en las Islas Malvinas. La acción se produce tras el vencimiento de un ultimátum de dos semanas dado al Reino Unido para que frenara dichas actividades y preservar los derechos soberanos.
La presentación judicial, efectuada por la Cancillería, busca evitar que las operaciones autorizadas por Londres profundicen la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. El reclamo se enmarca en el arbitraje iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
El Gobierno argentino considera ilegales los permisos concedidos a las petroleras Navitas y Rockhopper para la explotación en la Cuenca Malvinas Norte, proyectando el inicio de extracciones comerciales para 2028. La decisión de acudir al TIDM se fundamenta en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite solicitar medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo.
Argentina exige el cese de actividades petroleras en el atlántico
La Oficina del Presidente, a través de un comunicado oficial, reafirmó los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La estrategia diplomática y jurídica busca evitar que las actividades británicas unilateralmente implementadas agraven la disputa territorial.
La presentación ante el Tribunal del Mar no supone una suspensión automática del proyecto; son los jueces quienes deberán evaluar los argumentos argentinos y determinar la procedencia de restricciones provisionales. Este paso se suma al procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre y refleja la postura del gobierno de Javier Milei de defender activamente los recursos naturales de la plataforma continental argentina.
¿Cómo defienden los isleños la explotación de recursos?
Desde el Reino Unido, la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, respondió que el arbitraje argentino intenta socavar los derechos de los habitantes de las Malvinas, cuyas actividades de hidrocarburos se realizan conforme al derecho internacional. La Cancillería argentina, sin embargo, negó que se busque socavar derechos, sino someter la controversia a un tribunal internacional. La disputa subraya las diferencias en la interpretación del derecho marítimo y la soberanía sobre el archipiélago.
Fuentes utilizadas
- Argentina pide al Tribunal del Mar medidas contra proyecto petrolero en las Malvinas; permisos a petroleras "son ilegales", alega
- Malvinas: el Gobierno recurrió al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion
- El Gobierno le pidió al Tribunal del Mar suspender la explotación petrolera del Reino Unido en Malvinas
- Malvinas: el Gobierno pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera
En pocas palabras
- Argentina pidió frenar proyecto petrolero en Islas Malvinas.
- El país solicitó intervención al Tribunal Internacional del Mar contra actividades autorizadas por el Reino Unido.
- La Cancillería busca evitar que la explotación petrolera agrave la disputa de soberanía reconocida por la ONU.