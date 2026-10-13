Argentina le pidió al Tribunal del Mar frenar un proyecto petrolero en Malvinas

Argentina exige el cese de actividades petroleras en el atlántico

La Oficina del Presidente, a través de un comunicado oficial, reafirmó los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La estrategia diplomática y jurídica busca evitar que las actividades británicas unilateralmente implementadas agraven la disputa territorial.

La presentación ante el Tribunal del Mar no supone una suspensión automática del proyecto; son los jueces quienes deberán evaluar los argumentos argentinos y determinar la procedencia de restricciones provisionales. Este paso se suma al procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre y refleja la postura del gobierno de Javier Milei de defender activamente los recursos naturales de la plataforma continental argentina.

¿Cómo defienden los isleños la explotación de recursos?

Desde el Reino Unido, la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, respondió que el arbitraje argentino intenta socavar los derechos de los habitantes de las Malvinas, cuyas actividades de hidrocarburos se realizan conforme al derecho internacional. La Cancillería argentina, sin embargo, negó que se busque socavar derechos, sino someter la controversia a un tribunal internacional. La disputa subraya las diferencias en la interpretación del derecho marítimo y la soberanía sobre el archipiélago.