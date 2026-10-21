Abogados: amplio triunfo de Gil Lavedra en la elección del Consejo de la Magistratura

La lista Cambio Pluralista, impulsada por el exministro Ricardo Gil Lavedra, obtuvo un categórico triunfo en las elecciones nacionales para elegir a los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura. El espacio triunfador superó holgadamente a la lista apadrinada por el gobierno nacional en una jornada electoral clave dentro del estamento letrado.
Con una participación destacada de profesionales de todo el país, el resultado consolida la representatividad de la abogacía matriculada en el órgano judicial. La nómina que encabezaron Jimena de la Torre y Miguel Piedecasas logró captar el mayor caudal de votos frente al armado impulsado por sectores libertarios.
También logaron un amplio triunfo en Mendoza
La lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, se impuso en las elecciones de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación, realizadas este martes. En Mendoza, obtuvo 538 votos, el 50% de los sufragios válidos.
La nómina, encabezada por Alberto Biglieri e integrada por la abogada mendocina Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Abogados y Procuradores de Mendoza, también se posicionó como el espacio más votado a nivel nacional para el período 2026-2030.
El escrutinio definitivo nacional ratificó que la nómina opositora al esquema oficialista mantendrá la mayoría técnica dentro del estamento. Este desenlace marca un claro posicionamiento institucional por parte de los abogados matriculados.
El peso institucional de la lista en el Consejo de la Magistratura
La jornada electoral dejó un escenario sumamente favorable para la nómina apadrinada por Gil Lavedra, la cual logró imponerse con claridad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en importantes distritos del interior del país. La nómina ganadora ratificó así sus dos bancas dentro del cuerpo encargado de la selección de jueces.
El espacio vencedor contó con el respaldo de agrupaciones alineadas con la Unión Cívica Radical y sectores del PRO, configurando una coalición amplia. Por su parte, la nómina oficialista respaldada por La Libertad Avanza no alcanzó el caudal de votos necesario para disputar el liderazgo en el estamento letrado.
Dirigentes del fuero coincidieron en que la victoria consolida una postura orientada a preservar la independencia judicial. Los letrados matriculados acudieron a las urnas para definir el rumbo estratégico de la institución.
El escenario político tras las elecciones para el Consejo de la Magistratura
El desempeño de la lista apoyada por el exabogado del Juicio a las Juntas dejó expuesta la dificultad de los sectores alineados con el gobierno nacional para hacer pie en las estructuras de las organizaciones de abogados.
Los nuevos consejeros asumirán sus bancas con el mandato de revisar los concursos pendientes y dar celeridad a la cobertura de vacantes en los tribunales federales. El organismo, clave para el equilibrio del sistema republicano, renombra así sus integrantes para el próximo período.
Desde los distintos colegios de profesionales resaltaron la normalidad del proceso y la relevancia de la participación ciudadana en los comicios. Los resultados fortalecen el rol de los profesionales dentro de las decisiones judiciales.
Impacto del resultado y proyecciones en el Consejo de la Magistratura
La consolidación de dos bancas para el espacio del exministro de Justicia reconfigura el mapa de alianzas para la toma de decisiones presupuestarias y disciplinarias. La correlación de fuerzas obligará al Poder Ejecutivo a buscar consensos para el avance de las ternas de jueces.
Los referentes de la nómina victoriosa destacaron el acompañamiento federal recibido durante la campaña electoral. "Los profesionales han expresado su voluntad de mantener un organismo técnico alejado de la intromisión del poder político", señalaron desde el entorno de los candidatos electos.
Con estos comicios concluye la renovación de las autoridades del estamento de la abogacía, abriendo una etapa de negociaciones cruciales para el funcionamiento pleno de la institución.
En pocas palabras
- Elección del Consejo: la lista Cambio Pluralista triunfó sobre el oficialismo en los comicios para la abogacía.
- Representatividad: el resultado consolida la representatividad de la abogacía matriculada en el órgano judicial.
- Escenario Político: la victoria opositora fortalece la independencia judicial y reconfigura alianzas.