Abogados: amplio triunfo de Gil Lavedra en la elección del Consejo de la Magistratura

La nómina, encabezada por Alberto Biglieri e integrada por la abogada mendocina Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Abogados y Procuradores de Mendoza, también se posicionó como el espacio más votado a nivel nacional para el período 2026-2030.

Representatividad. El resultado consolida la representatividad de la abogacía matriculada en el órgano judicial.

El escrutinio definitivo nacional ratificó que la nómina opositora al esquema oficialista mantendrá la mayoría técnica dentro del estamento. Este desenlace marca un claro posicionamiento institucional por parte de los abogados matriculados.

El peso institucional de la lista en el Consejo de la Magistratura

La jornada electoral dejó un escenario sumamente favorable para la nómina apadrinada por Gil Lavedra, la cual logró imponerse con claridad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en importantes distritos del interior del país. La nómina ganadora ratificó así sus dos bancas dentro del cuerpo encargado de la selección de jueces.

El espacio vencedor contó con el respaldo de agrupaciones alineadas con la Unión Cívica Radical y sectores del PRO, configurando una coalición amplia. Por su parte, la nómina oficialista respaldada por La Libertad Avanza no alcanzó el caudal de votos necesario para disputar el liderazgo en el estamento letrado.

Dirigentes del fuero coincidieron en que la victoria consolida una postura orientada a preservar la independencia judicial. Los letrados matriculados acudieron a las urnas para definir el rumbo estratégico de la institución.

El escenario político tras las elecciones para el Consejo de la Magistratura

El desempeño de la lista apoyada por el exabogado del Juicio a las Juntas dejó expuesta la dificultad de los sectores alineados con el gobierno nacional para hacer pie en las estructuras de las organizaciones de abogados.

Los nuevos consejeros asumirán sus bancas con el mandato de revisar los concursos pendientes y dar celeridad a la cobertura de vacantes en los tribunales federales. El organismo, clave para el equilibrio del sistema republicano, renombra así sus integrantes para el próximo período.

Desde los distintos colegios de profesionales resaltaron la normalidad del proceso y la relevancia de la participación ciudadana en los comicios. Los resultados fortalecen el rol de los profesionales dentro de las decisiones judiciales.

Impacto del resultado y proyecciones en el Consejo de la Magistratura

La consolidación de dos bancas para el espacio del exministro de Justicia reconfigura el mapa de alianzas para la toma de decisiones presupuestarias y disciplinarias. La correlación de fuerzas obligará al Poder Ejecutivo a buscar consensos para el avance de las ternas de jueces.

Los referentes de la nómina victoriosa destacaron el acompañamiento federal recibido durante la campaña electoral. "Los profesionales han expresado su voluntad de mantener un organismo técnico alejado de la intromisión del poder político", señalaron desde el entorno de los candidatos electos.

Con estos comicios concluye la renovación de las autoridades del estamento de la abogacía, abriendo una etapa de negociaciones cruciales para el funcionamiento pleno de la institución.