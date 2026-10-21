Una tragedia le arrebató la vida: un joven iba en moto y murió al chocar con un micro de larga distancia

Efectivos de la Policía de Salta y dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron de urgencia al lugar para extinguir el incendio de la moto y realizar las primeras pericias. Por su parte, el colectivo de pasajeros presentó importantes daños materiales concentrados en la parte frontal izquierda.

Foto: gentileza eltribuno.com.

Investigación en curso tras la tragedia

Debido al operativo de emergencia tras el accidente, los peritajes de la Policía Científica y la remoción de los vehículos, la circulación vehicular sobre la Ruta 34, uno de las rutas más transitadas de la provincia, sufrió importantes demoras. El tráfico tuvo que ser desviado por las arterias internas del Parque Industrial.

Hasta el momento, la Justicia trabaja en determinar las causas exactas que desencadenaron la colisión frontal e intenta avanzar en la identificación formal de la víctima.

La tragedia provocó escenas de mucho dramatismo en el lugar del accidente, con la presencia de familiares y amigos que se hicieron presentes.