Una tragedia en la ruta se cobró la vida de un joven durante la madrugada del lunes sobre la Ruta Nacional 34. El violento accidente sacudió a los vecinos de la localidad de General Güemes, Salta, al involucrar a un muchacho que iba en moto y a un micro de larga distancia.
Una tragedia le arrebató la vida: un joven iba en moto y murió al chocar con un micro de larga distancia
El joven de 27 años circulaba en moto y falleció de forma instantánea al chocar con un micro de larga distancia. La tragedia causó mucho dolor
El choque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del Parque Industrial de la mencionada localidad. Según informaron fuentes policiales, la víctima es un hombre de aproximadamente 27 años de edad, que falleció de manera instantánea tras la brutalidad del choque contra una unidad de la empresa ViaTac.
Tragedia en Salta: choque e incendio
La escena tras del choque dejó al descubierto la violencia del accidente. El cuerpo del joven quedó tendido sobre la banquina, mientras que la moto en la que circulaba salió despedida y terminó sobre el asfalto a varios metros de distancia, donde quedó envuelta en llamas.
Efectivos de la Policía de Salta y dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron de urgencia al lugar para extinguir el incendio de la moto y realizar las primeras pericias. Por su parte, el colectivo de pasajeros presentó importantes daños materiales concentrados en la parte frontal izquierda.
Investigación en curso tras la tragedia
Debido al operativo de emergencia tras el accidente, los peritajes de la Policía Científica y la remoción de los vehículos, la circulación vehicular sobre la Ruta 34, uno de las rutas más transitadas de la provincia, sufrió importantes demoras. El tráfico tuvo que ser desviado por las arterias internas del Parque Industrial.
Hasta el momento, la Justicia trabaja en determinar las causas exactas que desencadenaron la colisión frontal e intenta avanzar en la identificación formal de la víctima.
La tragedia provocó escenas de mucho dramatismo en el lugar del accidente, con la presencia de familiares y amigos que se hicieron presentes.
En pocas palabras
- Tragedia en Salta: Un joven murió en un choque frontal entre su moto y un micro.
- Detalles del accidente: El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 34 y la moto se incendió.
- Investigación en curso: La policía y la justicia intentan determinar las causas del fatal accidente.