Un rayo mató a cuatro yeguas de polo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro

Sin embargo, con el correr de los minutos ambos animales lograron reincorporarse y recuperarse del shock inicial.

La descarga eléctrica provocó la muerte instantánea de cuatro yeguas de polo y afectó a otros dos ejemplares.

Un detalle particular registrado por los testigos tras el incidente fue el estado de los elementos de protección de los equinos: las vendas rojas que cubrían las patas de los animales afectados resultaron completamente rasgadas y rotas a la altura de los tobillos debido a la violencia del impacto eléctrico.

Un hecho inédito en el ambiente del polo

Integrantes del entorno y allegados al ambiente hípico señalaron que los ejemplares alcanzados por la descarga tenían un valor relativo dentro del circuito comercial del deporte.

Un cuidador debió ser atendido por los servicios de emergencia tras caer de espaldas por la fuerza del impacto.

No obstante, el suceso causó una profunda conmoción entre los aficionados y trabajadores de la institución, quienes remarcaron que no se recuerdan antecedentes de un episodio de características similares en el predio.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades del Jockey Club y los profesionales médicos monitorean la evolución del trabajador asistido y evalúan los daños en la zona del campo de juego.