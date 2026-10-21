Un trágico accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en las instalaciones del Jockey Club de San Isidro (Prov. de Buenos Aires), cuando la caída de un rayo provocó la muerte instantánea de cuatro yeguas de polo que se encontraban en plena práctica. El episodio tuvo lugar en la cancha número 6 del predio, en momentos en que una veintena de equinos realizaban ejercicios bajo la supervisión del personal del club.
Un rayo mató a cuatro yeguas de polo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro
La descarga eléctrica afectó a un grupo de animales en la cancha 6 del predio. Un cuidador salió despedido tres metros y recibió asistencia médica
La fuerza de la descarga eléctrica no solo impactó de lleno en los animales, sino que también alcanzó de forma indirecta al cuidador a cargo del grupo. Tras el impacto, el hombre salió despedido aproximadamente tres metros y cayó de espaldas sobre el césped, por lo que requirió asistencia médica de emergencia en el lugar para evaluar su estado de salud.
Animales recuperados y detalles que llamaron la atención
Además de los cuatro ejemplares que perdieron la vida en el acto, otras dos yeguas cayeron desplomadas sobre la cancha a causa de la onda expansiva.
Sin embargo, con el correr de los minutos ambos animales lograron reincorporarse y recuperarse del shock inicial.
Un detalle particular registrado por los testigos tras el incidente fue el estado de los elementos de protección de los equinos: las vendas rojas que cubrían las patas de los animales afectados resultaron completamente rasgadas y rotas a la altura de los tobillos debido a la violencia del impacto eléctrico.
Un hecho inédito en el ambiente del polo
Integrantes del entorno y allegados al ambiente hípico señalaron que los ejemplares alcanzados por la descarga tenían un valor relativo dentro del circuito comercial del deporte.
No obstante, el suceso causó una profunda conmoción entre los aficionados y trabajadores de la institución, quienes remarcaron que no se recuerdan antecedentes de un episodio de características similares en el predio.
El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades del Jockey Club y los profesionales médicos monitorean la evolución del trabajador asistido y evalúan los daños en la zona del campo de juego.
En pocas palabras
- Tragedia en polo: cuatro yeguas murieron por un rayo en el Jockey Club de San Isidro.
- Cuidador afectado: un empleado del club salió despedido tres metros y requirió asistencia médica.
- Impacto inusual: las vendas de los animales se rasgaron por completo, evidenciando la fuerza de la descarga.