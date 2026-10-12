Un hombre murió en un accidente en Luján, donde chocó su camioneta contra un árbol

El accidente ocurrió alrededor de la 1 de este lunes sobre la ruta provincial 15, a pocos metros del cruce con Ruta 7, en Luján, por donde el conductor de una camioneta Fiat Strada iba hacia el sur.

La víctima, identificada como Maximiliano Zalazar, perdió el control de su camioneta, se fue hacia la banquina este y se estrelló contra un árbol.