Un hombre murió en la madrugada de este lunes tras un accidente ocurrido en Luján, por donde la víctima manejaba su camioneta hasta que se estrelló contra un árbol. Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron su muerte en el lugar.
Un hombre murió en un accidente en Luján, donde chocó su camioneta contra un árbol
El accidente ocurrió sobre la ruta 15, en Luján. El conductor de la camioneta viajaba solo. Murió luego de estrellarse contra un árbol
El accidente ocurrió alrededor de la 1 de este lunes sobre la ruta provincial 15, a pocos metros del cruce con Ruta 7, en Luján, por donde el conductor de una camioneta Fiat Strada iba hacia el sur.
La víctima, identificada como Maximiliano Zalazar, perdió el control de su camioneta, se fue hacia la banquina este y se estrelló contra un árbol.
Otros conductores y vecinos de la zona que escucharon en estruendo se acercaron para auxiliar al conductor y llamaron al 911 para alertar sobre lo ocurrido.
Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron hasta el lugar del accidente, revisaron a Zalazar y confirmaron que estaba sin vida.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un hombre murió tras chocar su camioneta contra un árbol en Luján.
- Detalles del siniestro: el conductor perdió el control del vehículo en la ruta provincial 15.
- Asistencia: médicos del SEC confirmaron el deceso en el lugar del accidente.