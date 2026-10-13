Un ex policía mató a una joven de 26 años e hizo lo impensado con su cuerpo

El traslado: El chofer relató a los familiares que en la mañana del sábado (cerca de las 11:45) había llevado a la joven hasta la vivienda ubicada sobre la calle Juan José Paso al 6200 .

El chofer relató a los familiares que en la mañana del sábado (cerca de las 11:45) había llevado a la joven hasta la vivienda ubicada sobre la calle . El pedido de auxilio: Minutos después de ingresar al domicilio, la joven le envió un mensaje pidiéndole que regresara a buscarla. Sin embargo, pese a que el automovilista regresó y tocó reiterados bocinazos frente a la puerta, Aragón jamás salió de la casa.

Minutos después de ingresar al domicilio, la joven le envió un mensaje pidiéndole que regresara a buscarla. Sin embargo, pese a que el automovilista regresó y tocó reiterados bocinazos frente a la puerta, Aragón jamás salió de la casa. Allanamiento de urgencia: Con estos datos, la familia radicó la denuncia y efectivos del Comando Radioeléctrico irrumpieron en la propiedad, donde encontraron el cadáver de la víctima oculto bajo la frazada en el sector de la cocina.

La mecánica del ataque: discusión, estrangulamiento y un día conviviendo con el cadáver

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales y los testimonios reunidos en la zona, la joven ejercía como trabajadora sexual y había concurrido al domicilio tras pactar un servicio. Para concretar el encuentro, Schiffo le había transferido previamente $14.000 destinados a costear el viaje desde su domicilio en Villa Gobernador Gálvez hasta la zona noroeste rosarina.

Una vez consumado el encuentro, el hombre se habría negado a abonarle el dinero convenido. Ante la discusión, el agresor la atacó tomándola del cuello con sus dos manos hasta provocarle la muerte por asfixia. Tras cometer el homicidio, el ex policía permaneció en la vivienda durante aproximadamente 24 horas conviviendo junto al cuerpo de la joven.

El examen médico preliminar constató que la víctima presentaba diversas lesiones en el rostro, el cuello, la espalda y las piernas. Por disposición de la fiscal Marina Bertolotti, a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, los restos fueron remitidos al Instituto Médico Legal de Rosario para practicar la autopsia bajo el protocolo de femicidio. Asimismo, se procedió al secuestro del teléfono celular del imputado para peritajes informáticos.

El prontuario de Schiffo: condena por narcotráfico y arresto como falso policía

El principal acusado arrastra un extenso historial delictivo que motivó su expulsión definitiva de la fuerza de seguridad provincial:

Condena federal: En marzo de 2019 fue interceptado con un kilo de cocaína en el baúl de su auto. Por ese hecho, en 2021 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo condenó a 6 años de prisión por narcotráfico mediante un juicio abreviado, donde se demostró su rol protagónico en una organización narcocriminal con base en Reconquista.

En marzo de 2019 fue interceptado con un kilo de cocaína en el baúl de su auto. Por ese hecho, en 2021 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo condenó a mediante un juicio abreviado, donde se demostró su rol protagónico en una organización narcocriminal con base en Reconquista. Causa por usurpación de títulos: Tras ser exonerado de la Policía de Santa Fe, en julio de 2024 volvió a ser arrestado en el barrio Vía Honda de Rosario. En esa oportunidad, los efectivos le incautaron indumentaria policial oficial, un arma blanca y una réplica de arma de fuego, por lo que fue imputado por usurpación de títulos y honores.

Schiffo permanece alojado en la División Judiciales de la Unidad Regional II y en los próximos días será formalmente imputado en los tribunales provinciales por el femicidio de Bárbara Aragón.