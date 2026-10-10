Un conductor de 29 años resultó lesionado en las primeras horas de este sábado luego de protagonizar un siniestro vial sobre el Acceso Sur, en Guaymallén, donde el automóvil en el que circulaba terminó a un costado de la ruta y se incendió por completo. Un grupo de jóvenes logró sacar al ocupante a tiempo.
Un conductor se despistó en el Acceso Sur, su auto se incendió y sufrió politraumatismos
El accidente ocurrió en el Acceso Sur a la altura de calle Lamadrid, en Guaymallén. El automovilista se habría quedado dormido, según el parte policial
El hecho se registró a las 5.41 a la altura de la intersección con calle Lamadrid.
De acuerdo con el registro audiovisual captado por las cámaras de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), el automóvil Volkswagen Gol Trend marchaba a velocidad moderada cuando su conductor habría sufrido una somnolencia al volante.
A raíz de esta situación, el vehículo perdió la trayectoria, desviándose hacia la banquina del Acceso Sur.
El accidente en Guaymallén
Minutos después del despiste, operadores del sistema de monitoreo advirtieron la presencia de humo y fuego en el rodado, activando de inmediato el protocolo de emergencia con el desplazamiento de policías y de una ambulancia.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar para brindar asistencia a la víctima del accidente. La profesional a cargo diagnosticó al conductor, identificado por las autoridades policiales como Ivano Mirco Vigliano, con politraumatismos debido al impacto y las maniobras registradas.
Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza de la Policía, desde donde se coordinaron las tareas periciales para determinar la mecánica del choque y el posterior incendio del vehículo.
En pocas palabras
- Conductor: un joven de 29 años sufrió politraumatismos tras despistar su auto en el Acceso Sur, Guaymallén.
- Incendio del vehículo: el automóvil se incendió por completo después de salirse de la ruta, pero el conductor fue rescatado a tiempo.
- Causa del accidente: el automovilista se habría quedado dormido al volante, provocando la pérdida de control del vehículo, según el parte policial.