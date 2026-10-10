Un conductor se despistó en el Acceso Sur, su auto se incendió y sufrió politraumatismos

Impactantes imágenes del accidente vial que ocurrió este sábado a primera hora. Foto: captura de video

A raíz de esta situación, el vehículo perdió la trayectoria, desviándose hacia la banquina del Acceso Sur.

El accidente en Guaymallén

Minutos después del despiste, operadores del sistema de monitoreo advirtieron la presencia de humo y fuego en el rodado, activando de inmediato el protocolo de emergencia con el desplazamiento de policías y de una ambulancia.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar para brindar asistencia a la víctima del accidente. La profesional a cargo diagnosticó al conductor, identificado por las autoridades policiales como Ivano Mirco Vigliano, con politraumatismos debido al impacto y las maniobras registradas.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza de la Policía, desde donde se coordinaron las tareas periciales para determinar la mecánica del choque y el posterior incendio del vehículo.