Quién es la chica que murió tras una tragedia que genera angustia y mucho dolor

Las graves lesiones sufridas a causa del impacto mientras patinaba, resultaron fatales y desencadenaron la tragedia de manera casi instantánea.

Tragedia de la santiagueña en España: quién es la joven que murió

La víctima fue es Zoe Suárez, una joven recordada por su entorno por su calidez, su personalidad dulce y su espíritu compañero. Su inesperada partida generó una ola de consternación que se reflejó de inmediato en las redes sociales, donde decenas de personas se expresaron con mensajes de despedida.

Zoe se había mudado a España con su familia en busca de nuevos horizontes, pero mantenía un vínculo fluido y permanente con sus afectos en Santiago del Estero.

Tras conocerse la trágica novedad, amigos de la infancia, compañeros de la escuela y allegados recordaron su infancia en la provincia y acompañaron a sus padres y hermanos en este duro trance.

Desgarradores mensajes de despedida tras la tragedia

A través de posteos, historias y cartas abiertas, seres queridos expresaron su desconsuelo. Uno de los mensajes más emotivos fue el de su hermano Santy, quien le dedicó unas palabras cargadas de amor y gratitud: “Gracias por amar a mis hijos y cuidarlos como si fueran tuyos. Brilla como siempre lo hiciste. Hasta el próximo encuentro, hermana. Te amo mucho”.

Por su parte, su novio la despidió con una carta en la que prometió llevarla presente en cada paso de su vida y cerró con una sentida declaración: “Fuiste, sos y serás el amor de mi vida”.

Entre los mensajes que colmaron las redes, vecinos y amigas de la infancia también sumaron sus palabras de afecto. Laura, una allegada a la familia, escribió: “¿Por qué Dios, cuánto dolor dejas Zoe! Siempre vamos a recordarte como la niña más dulce y compañera que fuiste. Nos duele mucho tu partida”. En tanto, Candela la recordó desde sus primeros años de escolaridad: “Desde jardín fue compañera de mi hermanita. Sigo sin creer por qué Dios quiso llevarla tan chiquita. Una familia tan buena y trabajadora sufriendo tremenda pérdida”.