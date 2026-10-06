Quién es el vecino de Nordelta filmado mientras disparaba a los carpinchos

Según confirmaron fuentes del complejo residencial a Infobae, el Tribunal de Disciplina del barrio resolvió aplicarle la sanción económica máxima prevista en la normativa interna, equivalente a 4,5 millones de pesos. El estatuto de la urbanización fija en su artículo 1.9 que "queda prohibido en todo el ejido del complejo residencial el uso de armas, cualquiera sea su tipo y la clase de proyectil utilizado", mientras que el artículo 1.11 obliga a proteger a las especies silvestres del entorno.

Un perfil polémico y discusiones previas con la comunidad

El comportamiento registrado en el jardín de la propiedad no tomó por sorpresa a la totalidad de los habitantes de Los Alisos. Diversas opiniones se escucharon en la urbanización tras la viralización de las imágenes, reabriendo la controversia sobre la coexistencia con los carpinchos en la zona.

En diálogo con Infobae, vecinos del complejo aseguraron que Favre ya había protagonizado disputas anteriores debido a su carácter fuerte y a su escasa integración con la comunidad. Según los testimonios recabados, el hombre solía reaccionar ante situaciones de incomodidad cotidiana y mantenía una tirantez constante con la presencia de la fauna autóctona, agravada por tener un perro dentro de su propiedad: