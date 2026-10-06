Un video viralizado en redes sociales puso en el centro del repudio público a un residente del exclusivo complejo Nordelta, en el partido de Tigre. La secuencia muestra a un hombre descalzo y en pijama dentro del jardín de su vivienda, apuntando y disparando con un arma contra un grupo de carpinchos que circulaban por el terreno.
Quién es el vecino de Nordelta filmado mientras disparaba a los carpinchos
Sebastián Favre, de 49 años, fue imputado por maltrato animal tras viralizarse un video donde ataca a la fauna autóctona. Además de la causa penal, recibió una sanción económica récord en su barrio
El agresor fue identificado como Sebastián Favre (49), ex piloto de avión, casado, padre de dos hijos y propietario de una escuela de vuelo en la localidad de Zárate. El hombre reside actualmente en el lote 90 del barrio cerrado Los Alisos. Tras la difusión de las imágenes, la Asociación Vecinal Nordelta radicó la denuncia formal ante la UFI N° 1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Irribarren. La Policía Bonaerense allanó posteriormente su vivienda, secuestró un arma de aire comprimido y lo notificó de una causa penal por maltrato animal.
Sanción récord y reglamento interno de convivencia
Más allá del expediente que tramita en la Justicia ordinaria, las conductas del expiloto tuvieron inmediatas repercusiones internas en la comunidad del barrio privado. El reglamento del complejo prohíbe de forma explícita el uso de cualquier tipo de armamento y exige la preservación estricta de la flora y fauna locales.
Según confirmaron fuentes del complejo residencial a Infobae, el Tribunal de Disciplina del barrio resolvió aplicarle la sanción económica máxima prevista en la normativa interna, equivalente a 4,5 millones de pesos. El estatuto de la urbanización fija en su artículo 1.9 que "queda prohibido en todo el ejido del complejo residencial el uso de armas, cualquiera sea su tipo y la clase de proyectil utilizado", mientras que el artículo 1.11 obliga a proteger a las especies silvestres del entorno.
Un perfil polémico y discusiones previas con la comunidad
El comportamiento registrado en el jardín de la propiedad no tomó por sorpresa a la totalidad de los habitantes de Los Alisos. Diversas opiniones se escucharon en la urbanización tras la viralización de las imágenes, reabriendo la controversia sobre la coexistencia con los carpinchos en la zona.
En diálogo con Infobae, vecinos del complejo aseguraron que Favre ya había protagonizado disputas anteriores debido a su carácter fuerte y a su escasa integración con la comunidad. Según los testimonios recabados, el hombre solía reaccionar ante situaciones de incomodidad cotidiana y mantenía una tirantez constante con la presencia de la fauna autóctona, agravada por tener un perro dentro de su propiedad:
- Uso de armas: Mientras algunos residentes argumentaron que el arma era de aire comprimido y solo buscaba ahuyentar a los animales, la mayoría repudió enfáticamente el método violento utilizado.
- Falta de apego a las normas: Otros habitantes recordaron altercados previos por el incumplimiento del reglamento interno, como la intención de mantener frente a su finca un objeto de gran porte vinculado a su actividad aeronáutica sin autorización previa.
En pocas palabras
- Imputación y Sanción: Un vecino de Nordelta fue imputado por maltrato animal tras disparar a carpinchos, recibiendo una multa récord de 4,5 millones de pesos.
- Video Viralizado: La agresión quedó registrada en un video donde se ve al hombre atacando a los animales con un arma en el jardín de su casa.
- Repercusiones y Reglamento: El hecho reavivó el debate sobre la fauna en el barrio y el incumplimiento de normas internas de convivencia.