Una tragedia vial ocurrido en Punta Cana, una de las zonas turísticas más concurridas de República Dominicana, causó un dolor inexplicable. Es que un joven de 30 años perdió la vida de manera instantánea tras protagonizar un brutal choque en una moto.
Quién es el argentino que murió en una tragedia escalofriante en Punta Cana
Un accidente terminó en tragedia y con la vida de un argentino en Punta Cana. Cómo fue el brutal episodio que conmociona a todos
La tragedia tuvo lugar durante las últimas horas sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca de la intersección con la avenida Domingo Maíz, en la localidad de Verón, perteneciente al distrito de Punta Cana.
La víctima residía en República Dominicana junto a su pareja. Tras confirmarse la noticia, familiares y amigos expresaron su profundo dolor en redes sociales y comenzaron con los trámites correspondientes para llevar a cabo la repatriación del cuerpo a suelo argentino.
Tragedia en Punta Cana: quién era la víctima del accidente
Tras confirmarse el hecho a través de los medios de Punta Cana y las autoridades de República Dominicana, se reveló que la persona fallecida era Robert Farías, un joven argentino de 30 años oriundo de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Farías García se había instalado en el Caribe para iniciar una nueva etapa junto a su pareja. Luego de que se diera a conocer la triste noticia, su novia publicó un desgarrador mensaje en las redes sociales, agradeciendo las muestras de afecto y exigiendo que se esclarezca lo sucedido: “Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. Pido que se haga justicia por mi Robert, mi amor. Que su nombre no quede en el olvido y que lo ocurrido no quede impune”.
Cómo fue el choque que terminó en tragedia
De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar por las autoridades de tránsito, el accidente se produjo cuando Robert Farías García circulaba en su moto y se cruzó con un camión de gran porte cargado de caliche, un material pesado habitualmente utilizado en la construcción.
Según la principal hipótesis de la tragedia, el camión habría realizado una mala maniobra, lo que obligó al joven argentino a realizar un frenado de emergencia para intentar esquivarlo.
En medio de esa maniobra brusca, perdió el control de la moto, salió despedido de la rodado y cayó directamente sobre la calle. En ese instante, las ruedas traseras del camión terminaron pasando por encima de su cuerpo, provocándole la muerte de manera inmediata.
En pocas palabras
- Tragedia vial: Un joven argentino de 30 años murió en Punta Cana tras un choque en moto.
- Circunstancias del choque: La víctima habría intentado esquivar un camión, perdió el control de su moto y fue arrollado.
- Identidad y contexto: Robert Farías, oriundo de Pergamino, vivía en República Dominicana con su pareja.